Nodarbības vadīs sporta treneri – pludmales volejbolā, futbolā, handbolā, vieglatlētikā, vispārējā fiziskajā sagatavotībā, frisbijā, peldēšanā, regbijā u.c.
Aktivitātes paredzētas 1.-2. klašu, 3.-4. klašu. 5.-6. klašu vecuma grupām.
9.augustā laipni aicināti arī 7.-12.klašu skolēni uz atvērto treniņu Pludmales volejbolā. Uz nodarbībām iespējams pieteikties līdz 6. augustam, aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu (anketa jāpilda uz katru vēlamo nodarību atsevišķi un pieejama www.ogressportacentrs.lv lapā).
Dalībnieku skaits nodarbībā – līdz 20 personām. Kad maksimālais pieteikto dalībnieku skaits uz nodarbību būs sasniegts, pieteikšanās uz to tiks slēgta. Vienu dalībnieku var pieteikt uz neierobežotu skaitu nodarbību savā vecuma grupā.
Nodarbības ir bez maksas.
Uz nodarbību nepieciešams:
- vecāku atļauja (pielikumā),
- dzeramais ūdens,
- sporta tērps atbilstoši laika apstākļiem,
- cepure.
Ja esat izvēlējušies vairākas aktivitātes vienas dienas ietvaros, parūpējieties, lai bērnam būtu līdzi kāda uzkoda vai auglis.
Bērni un jaunieši piedalās aktivitātēs, ievērojot epidemiloģiskās drošības pasākumus. Aktivitātes norisināsies Ogres novada sporta centrā (Skolas ielā 21). Aktivitāšu dalībniekiem nodarbību vietā jāierodas 15 minūtes pirms nodarbības sākuma.
Aktivitātes tiek veiktas sadarbībā ar Ogres novada sporta centrs un Ogres novada izglītības pārvalde
PIETEIKŠANĀS https://ogressportacentrs.lv/atverto-durvju-nedela/