Aleksandra Rozmarija Zandberga nāk no Vecumniekiem, kur arī uzsāka savas gaitas vieglatlētikā. Taču kopš pērnā gada rudens jaunā sportiste mācās Ogres Valsts ģimnāzijas 10. klasē un trenējas Ogres novada Sporta centrā trenera Zigurda Kinča uzraudzībā. Kā vienu no galvenajiem iemesliem savam lēmumam pārcelties uz Ogri Aleksandra min labākas treniņu iespējas, jo Vecumniekos tās bija visnotaļ ierobežotas. Pēc ilgākiem meklējumiem Aleksandra izvēlējās turpināt mācīties un sportot Ogrē.
Jaunā vieglatlēte trenējas jau kopš sešu gadu vecuma. Meitene ātri saprata, ka tieši vieglatlētika ir viņas dzīves aicinājums. Lai gan Aleksandras vecāki nav tieši saistīti ar sportu, viņas vectēvs savulaik bija lodes grūdējs un vieglatlētikas treneris. Tādēļ meitenes aizraušanās ar vieglatlētiku nebija tīra nejaušība. Aleksandra ir absolvējusi arī Mākslas skolu, bet patlaban savas ikdienas aktivitātes pilnībā fokusē uz sportu. Agrāk viņa trenējās vieglatlētikas daudzcīņās, bet šobrīd koncentrē savus spēkus uz vienu disciplīnu – augstlēkšanu, un viņas personiskais rekords ir 1,67 metri.
Pieejams viss nepieciešamais
Lai pastāvīgi nodarbotos ar sportu, cilvēkam jābūt mērķtiecīgam un jārēķinās, ka nāksies arī no daudz kā atteikties. Aleksandra Rozmarija Zandberga to apzinās, bet šādas prasības viņu nebaida – jauniete ar prieku iet uz treniņiem. Arī pēc tiem jūtamais nogurums viņai šķiet patīkams, nevis kaut kas apgrūtinošs. Viņa pozitīvi vērtē gan Ogrē pieejamo sporta infrastruktūru, gan arī trenera piedāvāto treniņprocesu. Pēc lēmuma par mācību un sporta gaitu turpināšanu Ogrē Aleksandra apzināti izvēlējās uzrunāt Zigurdu Kinci, ar kuru izdevās panākt vienošanos par individuālu augstlēkšanas trenēšanu. Ikdienā bieži viņa trenējas viena pati, bet citreiz nodarbības notiek kopā ar citām Zigurda Kinča audzēknēm.
Tā kā Aleksandras ģimene joprojām dzīvo Vecumniekos, jauniete ikdienā mitinās kopmītnēs. Viņa ir pieņēmusi izaicinājumu dzīvot prom no ģimenes un pielāgojusies jaunajiem apstākļiem. Aleksandra atzīst, ka pašlaik šāda dzīve ir labākais iespējamais risinājums. Viņa uzsver vēl vienu būtisku niansi: «Kopmītnes atrodas ļoti tuvu gan manēžai, gan skolai, jāiet vien kādas četras minūtes. Nav problēmu arī ar ēst gatavošanu – to veicu kopā ar vienu istabas biedreni, un mums ļoti labi padodas.»
Attīstīties un uzlabot rezultātus
Runājot par saviem sportiskajiem sasniegumiem, Aleksandra Rozmarija Zandberga nav apmierināta ar Latvijas U18 telpu čempionātā uzrādīto rezultātu. «Ne tādu es to biju gaidījusi,» atzīst jaunā vieglatlēte. «Piektā vieta un 1,65 metri šoreiz bija pārāk maz, es mērķēju uz jaunu personisko rekordu, un pirms starta man bija iekšējā sajūta, ka es to varētu paveikt. Diemžēl šoreiz tas neizdevās. Tomēr šajā ziemas sezonā ir vēl divas sacensības, un ceru, ka vismaz kādās no tām izdosies savu mērķi sasniegt.»
Sportiste tic, ka treniņi Ogrē palīdzēs sasniegt labākus rezultātus, jo viņa ir apmierināta ar šeit valdošo dzīves ritmu un darbu. «Esmu priecīgāka un jūtos labāk, varbūt vienīgi līdz galam vēl neesmu pieradusi pie jaunajiem treniņu apstākļiem, bet domāju, ka būs labi,» teic Aleksandra Rozmarija Zandberga. «Es jūtu, ka manī ir liels potenciāls un esmu īstajā vietā pie īstā trenera, kas varētu palīdzēt man to realizēt. Nav problēmu arī ar mācībām, spēju visu apgūt. Arī iejušanās jaunajā vidē problēmas nesagādāja – treniņu grupas meitenes ir ļoti jaukas, atvērtas un man daudz palīdzēja šajā jomā. Forši ir arī klasesbiedri, ātri sapazināmies, un tagad mums izveidojusies lieliska, saliedēta klase.»
Par tuvākajiem mērķiem Aleksandra izvirzījusi personiskā rekorda labošanu, rezultātu progresu un stabilitātes iegūšanu. Lai tos īstenotu, sportiste uzskata, ka vairāk jāstrādā arī psiholoģiski, jāmācās koncentrēties un jāpievērš lielāka uzmanība kļūdu analizēšanai un novēršanai. Viņa ir pārliecināta – ja izdosies to visu sasniegt, tad neizpaliks arī attīstība un godalgas sacensībās.
Treneris redz labu perspektīvu
Ogres novada Sporta centra vieglatlētikas treneris Zigurds Kincis atzīst, ka Aleksandras Rozmarijas Zandbergas trenēšana viņam dod iespēju izmēģināt savus spēkus jaunā jomā. «Tā kā es līdz šim pārsvarā darbojos ar sprinteriem un vidējo distanču skrējējiem, uzņemšanās trenēt augstlēcēju man radīja zināmu izaicinājumu,» saka Zigurds Kincis. «Taču es to pieņēmu, jo ticu, ka spēju Aleksandrai palīdzēt, un tas būs jauns pavērsiens arī manā trenera karjerā.»
Runājot par savas audzēknes neseno startu Latvijas U18 telpu čempionātā, treneris nenoliedz, ka Aleksandra pēc sacensībām emocionāli bijusi sarūgtināta, taču uzsver, ka jaunajai sportistei tuvākajā laikā paredzami vismaz divi citi starti – Ogres čempionāts un Latvijas čempionāts pieaugušajiem, kuros iespējams uzlabot rezultātus un ar pozitīvām sajūtām sagaidīt vasaras sezonu.