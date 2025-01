Aukstumpeldes palīdz regulēt svaru, mazināt stresu un uzlabot imunitāti

Pastāsti, kas tevi iedvesmoja pirms tiem pieciem gadiem sākt peldēt ziemā?

Atceros, peldēt man paticis vienmēr, bet es 20 gados gandrīz noslīku jūrā, lielos viļņos. Peldēt mācēju ļoti labi, bet draugi mani ievilka pārāk dziļi un, atpakaļ peldot, man sākās panika. Kopš tās reizes pat vasarā es peldu tikai gar krastu un vairs to neizbaudu tā kā bērnībā. Aukstumpeldes man ir kas pavisam cits kā peldēšana, turklāt ziemā, āliņģī nemaz nav tik daudz vietas peldēšanai.

Kad sāku savu ceļu uz veselīgāku dzīvesveidu, biju dzirdējusi par aukstajām dušām un peldēm un to, kā tās paaugstina imunitāti, uzlabo ādas stāvokli. Pirms uzsāku peldes, es sāku ar aukstajām dušām, jo tajā laikā dzīvoju Rīgā un aukstumpeldes vēl nebija populāras, līdz ar to man likās, ka ja kādam palūgšu aizbraukt man līdzi nopeldēties, mani uzskatīs par jukušu. Tā kā bija jau plāns pārcelties uz dzīvi Ikšķilē, tad droši zināju, ka nu gan braukšu peldēt, jo tur ir Ogres Zilie kalni ar ļoti skaistu peldvietu. Tā arī pirmo reizi aukstajā ūdenī ielīdu tieši ziemā. Tā bija gluži spontāna ideja pastaigas laikā ar draugiem. Ārā bija -15 grādi, spoži spīdēja saule un izcirstie āliņģi izskatījās tik vilinoši. Tās bija pāris sekundes - iegāju, saslapinājos un iznācu ārā, bet jau toreiz tas prieks, kas pavadīja, radīja vēlmi to atkārtot.

Vai uzreiz pamanīji sajūtas, kas izmainījās tevī pēc aukstumpeldes?

Sajūta ir ļoti atsvaidzinoša un tiešām dod enerģiju visai dienai, bet mani sākumā visvairāk izbrīnīja tas, kā es ar savu prātu esmu spējīga kontrolēt savu ķermeni, izslēgt domas un būt pilnīgā klusumā. Būt šeit un tagad. To pāris minūšu laikā liekas, ka viss saliekas pa plauktiņiem.

Vai Tev ziemas peldēm ir kāds īpašs ekipējums?

Man ir bijuši speciālie cimdi un čībiņas. Čībiņās nesalst kājas un ar cimdiem forši var ledu aiztikt. Tomēr esmu dzirdējusi, ka pirmās ķermeņa daļas, kas signalizē par ķermeņa pārlieku atdzišanu, ir pēdas. Čībiņas šo sajūtu aizkavē, tāpēc šobrīd es eju bez tām un arī cimdiem, un tiešām - es ūdenī uzturos īsāku laiku, jo pirmās sāk salt pēdas. Tā kā es neeju uz rekordiem un man saglabājas viss pozitīvais efekts no peldēm, tad nemaz nesatraucos, ka nav ekipējuma. Pēc peldes izmantoju pončo dvieli. Tas gan ir superīgs, jo ir ļoti viegli pārģērbties un nenosalt.

Vai Tu dodies peldēt viena vai tieši nekad viena, un vienmēr ar kādu kopā?

Kā kuru reizi. Ja eju viena, tad brienu tikai līdz viduklim un iesēžos ūdenī pie paša krasta. Parasti es peldu divas reizes nedēļā. Viena reize ir man vienai pašai, un otro reizi nedēļā cenšamies kopā ar draugu braukt peldēt, to ieviešot kā paradumu mūsu ikdienā. Katra reize ir atšķirīga. Kad eju viena, tad vairāk koncentrējos uz prāta izslēgšanu. Kad ejam kopā, tad vairāk cenšos to uztvert kā veselības pasākumu.

Foto no Aigas Krauzes personīgā arhīva

Pēc piecu gadu pieredzes, ko, tavuprāt, visvairāk dod šīs peldes?

Ziemas peldes noteikti uzlabo imunitāti. Es daudz mazāk slimoju. Es gan cerēju, ka tikšu brīva no sava salīguma, tomēr vienīgi no šalles esmu spējīga atbrīvoties. Pārējais viss pa vecam - salst tāpat. Apvienojot sportu/veselīgu uzturu un aukstumpeldes, ir vieglāk nomest svaru. Esmu ievērojusi, ka vasarā, kad nav aukstā ūdens, ķermeņa apkārtmēri ir nedaudz lielāki kā ziemā. Un, protams, aukstumpeldes man palīdz sakārtot domas, mazina stresu. Es visu negatīvo varu atstāt tur ūdenī.

Un ko Tu saki par šo ziemu, īstais lielais aukstums tā arī nav atnācis?

Tas nekas, es peldu visu cauru gadu un šādā laikā, kad ir mitrs, liels vējš un pat lietus, ir pat grūtāk ielīst nekā -20 grādos, kad ir ledus. Līdz ar to, tas rūda raksturu. Un tās durošās adatiņas tāpat var noķert arī šādā laikā.