Ceturtdiena, 09.10.2025 23:30
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:30
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 26. janvāris, 2022 21:30

Ausēja tālmetieni nodrošina Ventspils triumfu Ogrē

sportacentrs.com
Ausēja tālmetieni nodrošina Ventspils triumfu Ogrē
Trešdiena, 26. janvāris, 2022 21:30

Ausēja tālmetieni nodrošina Ventspils triumfu Ogrē

sportacentrs.com

Ventspils basketbolisti (11-1) trešdien, 26. janvārī, viesos uzvarēja Ogri (7-7) ar 78:69. Artūrs Ausējs 10 no 24 punktiem sameta ceturtajā ceturtdaļā. Pirmajā savstarpējā cīņā 15. oktobrī Kurzemes klubs guva virsroku ar 77:57.

Ginta Fogela trenētā komanda pieveikusi ogrēniešus piecās cīņās pēc kārtas. Ventspils vēl vairāk nostiprinājusies “Pafbet” Latvijas un Igaunijas līgas vadošo komandu trijniekā. Trešā labākā Latvijas komanda Ogre piedzīvojusi par sešiem zaudējumiem vairāk.

Salīdzinot ar pirmo spēli 2022. gadā, Ventspils pieteikumu papildināja Andrejs Šeļakovs, Kristiāns Šulcs un Nikolajs Zotovs. Nebija manāms vienīgi Kristaps Ķilps. Ogres pieteikumā atgriezās Mats Juciks, Niks Jansons un Ojārs Bērziņš.

Starta piecinieki
Ogre: Sirsniņš, Antrops, Zēbergs, Dārgais, Magone
Ventspils: Tomass, Ausējs, Sīpoliņš, Jaunzems, Šeļakovs

Ventspilniekiem bija augumu pārsvars priekšējā līnijā, taču pirmo pārsvaru viesi iekrāja, pateicoties mazo spēlētāju sekmēm no trīspunktu metienu līnijas. Pirmajos uzbrukumos izcēlās Artūrs Ausējs un Lerijs Tomass, bet Kristapa Medisa trāpījums piespieda Uldim Švēdem pieprasīt minūtes pārtraukumu – 16:5. Mediss, nākot no soliņa, darbojās ļoti pārliecinoši, īsā laikā sakrājot 10 punktus. Ogrēnieši nekautrējās atbildēt ar aktīvu apšaudi no ārpuses, tiesa, trāpīja tikai vienu no pirmajiem deviņiem mēģinājumiem. Renārs Magone ceturtdaļas izskaņā nedaudz uzlaboja Ogres tālmetienu statistiku – 25:16.

Kristaps Dārgais un Mats Juciks meta izaicinājumu ventspilnieku pārsvaram “otrajā stāvā”. Abu agresivitāte un precizitāte līdzsvaroja spēku samērus soda laukumā. Ausēja un Medisa rezultativitāte – Ventspils aizsargi līdz pārtraukumam divatā sameta 25 punktus – noturēja viesus priekšā, taču puslaika beigās Ogre nopelnīja veiksmi perimetrā. Divas reizes ar tālmetieniem izcēlās Niksons, otro reizi no tālās distances atzīmējās Jānis Antrops – 37:33. Medisa četru punktu sērija puslaika izskaņā ļāva kurzemniekiem pārtraukumā doties ar plus seši – 41:35.

Jānis Pozņaks un Uģis Pinete pirmo reizi atzīmējās punktu guvēju sarakstā, trešās ceturtdaļas sākumā sadeldējot Ventspils pārsvaru līdz diviem punktiem – 41:39. Viesi ātri atguvās (46:39) un varēja palielināt plusus, taču Jaunzems nelaikā saņēma tehnisko piezīmi. Sirsniņs iemeta brīvmetienu, bumbas kontrole beidzās ar Jucika pustālo metienu – 46:42. Ventspilnieki atbildēja ar vairākiem rezultatīviem pretuzbrukumiem (53:44), tiesa, pusstundas pēdējās trīs minūtēs vairāk neguva punktus no spēles. Ogre izmantoja situāciju, veicot 0:6 izrāvienu. Pozņaks un Sirsniņš pavilka mājiniekus (53:50), bet pēdējo punktu pusstundā ar soda metienu guva Krestiņins – 54:50.

Izšķirošās ceturtdaļas sākums izvērtās notikumiem bagāts. Ausējs izprovocēja pāris piezīmes uzbrukumā un dubultoja viesu pārsvaru – 60:52. Rinalds Sirsniņš tika kavēts perimetrā, pēc brīža aukstasinīgi realizējot trīs soda metienus (60:57), bet ogrēnieši cīņā ar Šeļakovu izpelnījās nesportisko piezīmi. Centra spēlētājs, par prieku mājinieku faniem, neatklāja tukšo rēķinu, taču bumbas kontrole beidzās ar sekmīgu Sīpoliņa metienu – 62:57. Sekoja tālmetienu apmaiņa Ausēja un Pinetes izpildījumā – 65:60. Galotnē strauji pavērsieni gan izpalika. Ausēja nākamais tālmetiens panāca Ventspilij divciparu pārsvaru (74:63), bet Šeļakovs devītajā mēģinājumā realizēja pirmo soda metienu.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?