Ginta Fogela trenētā komanda pieveikusi ogrēniešus piecās cīņās pēc kārtas. Ventspils vēl vairāk nostiprinājusies “Pafbet” Latvijas un Igaunijas līgas vadošo komandu trijniekā. Trešā labākā Latvijas komanda Ogre piedzīvojusi par sešiem zaudējumiem vairāk.
Salīdzinot ar pirmo spēli 2022. gadā, Ventspils pieteikumu papildināja Andrejs Šeļakovs, Kristiāns Šulcs un Nikolajs Zotovs. Nebija manāms vienīgi Kristaps Ķilps. Ogres pieteikumā atgriezās Mats Juciks, Niks Jansons un Ojārs Bērziņš.
Starta piecinieki
Ogre: Sirsniņš, Antrops, Zēbergs, Dārgais, Magone
Ventspils: Tomass, Ausējs, Sīpoliņš, Jaunzems, Šeļakovs
Ventspilniekiem bija augumu pārsvars priekšējā līnijā, taču pirmo pārsvaru viesi iekrāja, pateicoties mazo spēlētāju sekmēm no trīspunktu metienu līnijas. Pirmajos uzbrukumos izcēlās Artūrs Ausējs un Lerijs Tomass, bet Kristapa Medisa trāpījums piespieda Uldim Švēdem pieprasīt minūtes pārtraukumu – 16:5. Mediss, nākot no soliņa, darbojās ļoti pārliecinoši, īsā laikā sakrājot 10 punktus. Ogrēnieši nekautrējās atbildēt ar aktīvu apšaudi no ārpuses, tiesa, trāpīja tikai vienu no pirmajiem deviņiem mēģinājumiem. Renārs Magone ceturtdaļas izskaņā nedaudz uzlaboja Ogres tālmetienu statistiku – 25:16.
Kristaps Dārgais un Mats Juciks meta izaicinājumu ventspilnieku pārsvaram “otrajā stāvā”. Abu agresivitāte un precizitāte līdzsvaroja spēku samērus soda laukumā. Ausēja un Medisa rezultativitāte – Ventspils aizsargi līdz pārtraukumam divatā sameta 25 punktus – noturēja viesus priekšā, taču puslaika beigās Ogre nopelnīja veiksmi perimetrā. Divas reizes ar tālmetieniem izcēlās Niksons, otro reizi no tālās distances atzīmējās Jānis Antrops – 37:33. Medisa četru punktu sērija puslaika izskaņā ļāva kurzemniekiem pārtraukumā doties ar plus seši – 41:35.
Jānis Pozņaks un Uģis Pinete pirmo reizi atzīmējās punktu guvēju sarakstā, trešās ceturtdaļas sākumā sadeldējot Ventspils pārsvaru līdz diviem punktiem – 41:39. Viesi ātri atguvās (46:39) un varēja palielināt plusus, taču Jaunzems nelaikā saņēma tehnisko piezīmi. Sirsniņs iemeta brīvmetienu, bumbas kontrole beidzās ar Jucika pustālo metienu – 46:42. Ventspilnieki atbildēja ar vairākiem rezultatīviem pretuzbrukumiem (53:44), tiesa, pusstundas pēdējās trīs minūtēs vairāk neguva punktus no spēles. Ogre izmantoja situāciju, veicot 0:6 izrāvienu. Pozņaks un Sirsniņš pavilka mājiniekus (53:50), bet pēdējo punktu pusstundā ar soda metienu guva Krestiņins – 54:50.
Izšķirošās ceturtdaļas sākums izvērtās notikumiem bagāts. Ausējs izprovocēja pāris piezīmes uzbrukumā un dubultoja viesu pārsvaru – 60:52. Rinalds Sirsniņš tika kavēts perimetrā, pēc brīža aukstasinīgi realizējot trīs soda metienus (60:57), bet ogrēnieši cīņā ar Šeļakovu izpelnījās nesportisko piezīmi. Centra spēlētājs, par prieku mājinieku faniem, neatklāja tukšo rēķinu, taču bumbas kontrole beidzās ar sekmīgu Sīpoliņa metienu – 62:57. Sekoja tālmetienu apmaiņa Ausēja un Pinetes izpildījumā – 65:60. Galotnē strauji pavērsieni gan izpalika. Ausēja nākamais tālmetiens panāca Ventspilij divciparu pārsvaru (74:63), bet Šeļakovs devītajā mēģinājumā realizēja pirmo soda metienu.