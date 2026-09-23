Baltijas vīriešu handbola līgai jauns formāts, Latviju pārstāvēs arī “HK Ogre/RSU”

A divīzijā sacentīsies astoņas komandas – “Polva Serviti”, “Tallinna Mistra” un “Viljandi HC/LEONHARD WEISS” no Igaunijas, “HC Dragunas” un “VHC Šviesa” no Lietuvas, “HC Cocks” no Somijas, kā arī Latvijas klubi “ZRHK Tenax Dobele” un “ASK/MSĢ”.
Savukārt B divīzijā startēs piecas komandas – “Granitas-Karys”, “Pasvalio Pieno žvaigždes” un “HC Vilnius” no Lietuvas, “SK Tapa” no Igaunijas, kā arī Latvijas pārstāve “HK Ogre/RSU“.
A divīzijā pamatturnīrā komandas aizvadīs divu apļu turnīru, tiekoties katra ar katru. Pamatturnīra 1. un 2. vietas ieguvējas automātiski nodrošinās vietu pusfinālā, bet ceturtdaļfinālā spēkosies 3. un 6., kā arī 4. un 5. vietas ieguvējas, uzvarētājas noskaidrojot divu spēļu summā. Sezonas izšķirošās cīņas norisināsies finālčetriniekā.
Tikmēr A divīzijas 7. un 8. vietas ieguvējas sezonu turpinās B divīzijas finālturnīrā, kur pusfinālā tiksies ar B divīzijas pamatturnīra divām spēcīgākajām komandām. Pēc tam sekos B divīzijas fināls un spēle par bronzas godalgām.
Sezonas pirmajā spēļu nedēļas nogalē A divīzijā Latvijas komandas dosies izbraukumā uz Igauniju. Dobeles “Tenax” sestdien, 26. septembrī, pulksten 18.00 spēkosies ar Polvas “Serviti”, bet svētdien pulksten 14.00 spēlēs pret “Viljandi HC”. Tikmēr Rīgas “ASK/MSĢ” sestdien pulksten 18.00 tiksies ar “Viljandi HC”, bet svētdien pulksten 17.00 mērosies spēkiem ar Polvas vienību.
Savukārt B divīzijā “HK Ogre/RSU” sezonas pirmās spēles aizvadīs savā laukumā – sestdien pulksten 15.30 uzņemot Pasvales “Pieno žvaigždes”, bet svētdien pulksten 15.00 tikoties ar Kauņas “Granitas-Karys”.
“HK Ogre/RSU” Baltijas handbola līgā atgriežas pēc trīs sezonu pārtraukuma – pēdējo reizi komanda turnīrā piedalījās 2022./2023. gada sezonā. Savukārt iepriekšējā sezonā “ZRHK Tenax Dobele” Baltijā izcīnīja 5. vietu, bet “ASK/MSĢ” ierindojās 7. vietā desmit komandu konkurencē.
Par aizvadītās sezonas Baltijas handbola līgas čempioni kļuva “Polva Serviti”, kas turnīrā triumfēja otro gadu pēc kārtas un piekto reizi kluba vēsturē. Sudraba medaļas izcīnīja Klaipēdas “HC Dragunas”, bet bronzas godalgas ieguva Tallinas “Mistra”, spēlē par trešo vietu pārspējot Viļņas “VHC Šviesa”.