Basketbola izlases trenera Alonso pirmajā kandidātu sarakstā iekļauts arī ikšķilietis

Foto: osports.lv
Latvijas vīriešu valstsvienības treneri izraudzījušies 15 basketbolistus, kuri uzaicināti uz treniņnometni, lai gatavoties 2027. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra pirmajām spēlēm ar Nīderlandes izlasi (piektdien, 28. novembrī, plkst. 19.30 “Xiaomi Arēna”) un Austrijas vienību (pirmdien, 1. decembrī, Vīnē), pavēstījusi Latvijas Basketbola savienība. Starp izlases kandidātiem ir arī Ogres basketbola audzēknis ikšķilietis Mārcis Šteinbergs, informē vietnē osports.lv.

Sastāva izvēli ietekmējis spēlētāju veselības stāvoklis un noslodze klubu sacensībās. Latvijas valstsvienības galvenais treneris Sito Alonso norāda: “Esmu ļoti priecīgs un motivēts sākt savu pirmo pieredzi darbā ar Latvijas valstsvienību. Gatavoties sezonas vidū nav vienkārši, ir problēmas ar savainojumiem, kuru dēļ vairāki svarīgi spēlētāji šoreiz nevar palīdzēt komandai. Taču mums ir daudz labu spēlētāju, un visi 15 uzaicinātie ir gatavi atvērt jaunu lappusi kopīgajā darbā. Esam iesaistījuši dažus jaunus spēlētājus, kuriem ir ļoti svarīgi piedzīvot šādu pieredzi, lai palīdzētu komandai ne tikai treniņos, bet varbūt arī spēlēs. Mums priekšā ir vairākas darba dienas, lai strādātu un saprastu, kā vislabāk varam palīdzēt viens otram, strādāt pie dažādām niansēm un kļūtu par konkurētspējīgu komandu šajā spēļu ciklā.”

Pirmais treniņš paredzēts pirmdien, 24. novembrī. Latvieši cīņu par ceļazīmi uz Katarā paredzēto Pasaules kausa izcīņas finālturnīru sāks kvalifikācijas Eiropas zonas F grupā, pa divām reizēm sacenšoties ar Nīderlandes (28. novembrī Rīgā, 2026. gada 3. jūlijā izbraukumā), Polijas (27. februārī Rīgā, 1. martā izbraukumā) un Austrijas (1. decembrī izbraukumā, 6. jūlijā Rīgā) komandām.

F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt PK finālturnīrā.

Latvijas valstsvienība FIBA rangu tabulā ieņem 11. vietu (6. vietu Eiropā). Mūsu komandas pirmie pretinieki Nīderlandes izlase ir 54. (28.) pozīcijā, Austrijas komanda – 68. (34.) vietā.

