28 gadus vecais basketbolists pagājušajā sezonā spēlēja Itālijas pēc spēka trešās līgas komandā "Fabriano" un, aizvadot visas 36 sezonas spēles, vidēji izcēlās ar 12 punktiem, 5,5 atlēkušajām bumbām un 3,2 rezultatīvām piespēlēm.
Šilke-Žunda Latvijā pārstāvējis "Latvijas Universitātes", "Saldus" un "Liepājas" komandas, kā arī 2024./2025. gada sezonā spēlēja "Ogres" rindās. Savukārt vēl vienu sezonu viņš pavadījis "Keila", kad vienība 2023./2024. gada sezonā debitēja Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL).
LIBL "Ogre" aizvadītajā sezonā pirmo reizi neiekļuva izslēgšanas turnīra spēlēs, paliekot devītajā vietā, bet Latvijas Basketbola līgas (LBL) ceturtdaļfināla sērijā ar 0-3 zaudēja "Ventspils" komandai.