Trešdiena, 10.06.2026 00:15
Anatolijs, Anatols, Malva
Trešdiena, 10.06.2026 00:15
Anatolijs, Anatols, Malva
Otrdiena, 9. jūnijs, 2026 18:59

Basketbola klubā "Ogre" atgriežas Kārlis Šilke-Žunda

Leta
Basketbola klubā "Ogre" atgriežas Kārlis Šilke-Žunda
Foto: BK Ogre
Otrdiena, 9. jūnijs, 2026 18:59

Basketbola klubā "Ogre" atgriežas Kārlis Šilke-Žunda

Leta

Latvijas basketbola kluba "Ogre" rindās nākamsezon atgriezīsies Kārlis Šilke-Žunda, otrdien pavēstīja Ogres vienība. Vienošanās ar Šilki-Žundu noslēgta uz divām sezonām.

28 gadus vecais basketbolists pagājušajā sezonā spēlēja Itālijas pēc spēka trešās līgas komandā "Fabriano" un, aizvadot visas 36 sezonas spēles, vidēji izcēlās ar 12 punktiem, 5,5 atlēkušajām bumbām un 3,2 rezultatīvām piespēlēm.

Šilke-Žunda Latvijā pārstāvējis "Latvijas Universitātes", "Saldus" un "Liepājas" komandas, kā arī 2024./2025. gada sezonā spēlēja "Ogres" rindās. Savukārt vēl vienu sezonu viņš pavadījis "Keila", kad vienība 2023./2024. gada sezonā debitēja Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL).

LIBL "Ogre" aizvadītajā sezonā pirmo reizi neiekļuva izslēgšanas turnīra spēlēs, paliekot devītajā vietā, bet Latvijas Basketbola līgas (LBL) ceturtdaļfināla sērijā ar 0-3 zaudēja "Ventspils" komandai.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?