Viņš klubā tiek augstu vērtēts ne tikai profesionalitātes, bet arī maksimālo prasību gan pret sevi, gan spēlētājiem dēļ. Tāpat viņam piemīt spēja attīstīt jaunos talantus. Šī atgriešanās iezīmē jauna cikla sākumu, jo komandai priekšā stāv nopietnas pārmaiņas – vairāki ilggadējie spēlētāji devušies pelnītā atpūtā.
Kluba ģenerālmenedžeris Rinalds Sirsniņš neslēpj gandarījumu: "Esam ļoti priecīgi un gandarīti, ka mūsu klubam pievienojas treneris ar tik augstu profesionalitāti un pieredzi. Mēs ticam, ka viņa atgriešanās dos gan klubam, gan arī sporta skolai jaunu enerģiju un palīdzēs sasniegt vēl augstākus mērķus gan Latvijas, gan arī Latvijas-Igaunijas līmenī. Svarīgi ir arī tas, ka Artūrs labi pārzina Ogres basketbola vidi, kluba un Ogres basketbola skolas vērtības. Tas ļauj ar pārliecību skatīties nākotnē un kopā veidot komandu, ar kuru leposies mūsu līdzjutēji."
Pats Artūrs Visockis-Rubenis atgriešanos uztver kā godu un norāda, ka izšķirošais bijis tieši vienotais redzējums ar vadību: "Man ir tas gods pēc septiņām sezonām atgriezties Ogrē. Tāpat kā toreiz, arī tagad galvenais faktors bija vienots redzējums ar kluba vadību par procesiem, komandas mērķiem un basketbola klubu kā daļu no plašākas sistēmas. Man ir uzticēta misija veidot komandu no jauna pēc vairāku ilggadēju spēlētāju došanās pelnītā atpūtā. Centīsimies atrast balansu starp cīņu par uzvarām un Ogres talantīgāko jauno spēlētāju attīstību, vienlaikus stiprinot saikni ar Ogres Basketbola skolu."
Klubs uzsver, ka, lai gan priekšā ir jauni izaicinājumi, komandas pamatu joprojām veidos tās vērtības, pilsēta un, protams, uzticamie līdzjutēji.