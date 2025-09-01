Basketbola kluba «Ogre» mērķi paliek nemainīgi

Vasarā vairums basketbolistu parasti atpūšas, taču klubu vadībai tas ir aktīvs darbības laiks, jo nākas strādāt pie komandas sastāva veidošanas jaunajai sezonai. Augusta otrajā pusē spēlētāji parasti atsāk treniņus, un arī BK «Ogre» jau ir sākusi trenēties un gatavoties gaidāmajām spēlēm. «Mums izdevies noturēt pusi iepriekšējās sezonas sastāva, tāpat esam piesaistījuši jaunus spēlētājus,» stāsta komandas ģenerālmenedžeris Rinalds Sirsniņš. «Liels prieks, ka ir izdevies vienoties ar vietējiem ogrēniešiem un kluba līderiem, kuri komandā spēlē ilgstoši, – arī šosezon kopā ar mums būs Kristaps Dārgais un Guntis Sīpoliņš. BK «Ogre» turpinās spēlēt arī Kārlis Apsītis, kuru mēs uztveram jau gandrīz kā vietējo, jo viņam šī būs jau astotā sezona Ogres komandas sastāvā. Tāpat liels gandarījums, ka pie mums spēlēs arī jaunie, talantīgie ogrēnieši Luka Hlebovickis un Martins Kudrjavcevs. Viņi spēlē aizsargu pozīcijās un ir apveltīti ar labiem augumiem un lielu nākotnes potenciālu.»
BK «Ogre» ģenerālmenedžeris arī piebilst, ka šīs sezonas sākumā komandas kopējais vecums būs mazāks nekā iepriekšējā gadā. Ir ieradušies arī pāris jauni spēlētāji no Rīgas. Rinalds Sirsniņš uzskata, ka līdz sezonas sākumam nekādas būtiskas izmaiņas sastāvā vairs nav paredzētas. Savukārt par tālāko pašlaik grūti spriest, jo aizvadīta tikai pirmā treniņu nedēļa (saruna norisinājās 23.08. – I. N.), kuras laikā spēlētāji pārsvarā darbojās fiziskās sagatavotības trenera vadībā, nostiprinot savu fizisko bāzi.
Basketbola svētki Ogrē
BK «Ogre» jauno sezonu uzsāks 6. septembrī, kad pilsētā gaidāms apjomīgs pasākums visiem Ogres novada iedzīvotājiem. «Mēs mēģināsim iedibināt jaunu tradīciju, sarīkojot kārtējo basketbola festivālu,» saka Rinalds Sirsniņš. «Būs pieejamas daudzas un dažādas izklaides, uzstāsies arī viens no jauniešu iecienītākajiem skatuves māksliniekiem Fiņķis. Savukārt kā saldais ēdiens gaidāma BK «Ogre» pirmā pārbaudes spēle pret «Rīgas zeļļiem». Varbūt vēl nevarēsim garantēt ļoti kvalitatīvu basketbolu, jo tā komandai būs tikai pirmā spēle pēc dažām treniņos pavadītām nedēļām, bet esmu pārliecināts, ka cīņasspara netrūks nevienam.»
Rinalds Sirsniņš uzskata, ka rezultāts pārbaudes spēlēs nav tik būtisks faktors, nozīmīgāka loma ir spēlētāju parādītajam sniegumam. Mazais uzdevums ir paņemt no katras pārbaudes spēles pašu labāko un spert soli uz augšu savā attīstībā. Ģenerālmenedžeris cer, ka komandas spēle pakāpeniski uzlabosies, lai uz sezonas pirmo oficiālo spēli visi spēlētāji būtu sasnieguši optimālu fizisko formu un teicami saspēlējušies. Tāpēc uzvara pārbaudes spēlēs nav mērķis, uz kuru jātiecas par katru cenu, bet galvenais uzdevums ir pastāvīga spēles kvalitātes uzlabošana – gan spēlētājiem individuāli, gan komandai kopumā.
Par uzvaru katrā spēlē
Ja pārbaudes mačos rezultāts bieži ir sekundārs, tad oficiālās sezonas laikā uzdevums ir skaidrs – izcīnīt pēc iespējas vairāk uzvaru. Rinalds Sirsniņš uzsver, ka komandai uzstādītos mērķus skaļi neafišē: «Mēs ejam no spēles uz spēli un centīsimies uzvarēt katrā mačā. Vēlamies parādīt labu, ātru, kvalitatīvu basketbolu ar dzelžainu un nepiekāpīgu aizsardzību. Lielais mērķis vienmēr paliek atgriezt Ogri medaļu saņēmēju skaitā. Pagājušajā sezonā mēs tam bijām ļoti tuvu – Latvijas un Igaunijas apvienotajā līgā palikām ceturtie, burtiski vienas uzvaras attālumā no godalgām. Tas bija labs panākums, tomēr galvenais mērķis netika sasniegts.»
Rinalds Sirsniņš cer, ka šogad situāciju izdosies mainīt uz labu. Viņš uzsver, ka vēros arī pretinieku darbības komandu komplektācijā un laika gaitā raudzīsies, vai kādas pārmaiņas būs nepieciešams veikt arī BK «Ogre» sastāvā. Sezona ir gara, basketbolā spēlētāji nereti gūst arī traumas, tāpēc komandas vadībai pastāvīgi jāseko notikumu attīstībai, lai vajadzības gadījumā veiktu korekcijas.
Pasaules labākie basketbolisti Rīgā
Eiropas čempionāts basketbolā jeb «EuroBasket 2025» noteikti atstās ievērojamu iespaidu uz visiem Latvijas basketbola cienītājiem. Rinalds Sirsniņš ir priecīgs, ka Latvijas Basketbola savienība ir tikusi pie iespējas rīkot šādu pasākumu un atvest uz Rīgu visas lielākās Eiropas basketbola zvaigznes. «Starp labākajiem spēlētājiem būs arī daudzi NBA spīdekļi, piemēram, Luka Dončičs, Nikola Jokičs, Kristaps Porziņģis un citi augsta līmeņa NBA spēlētāji,» teic Rinalds Sirsniņš. «Es domāju, ka ne tikai jauniešiem, bet arī visiem basketbola mīļotājiem būs milzīgs prieks vērot augstākās klases basketbola mačus gan klātienē, gan pie TV ekrāniem.»
BK «Ogre» ģenerālmenedžeris ir gandarīts, ka šāds grandiozs pasākums notiek Rīgā, un viņš nešaubās, ka ne tikai spēlētāji, bet arī klubu treneri un vadība cītīgi sekos līdzi gan Latvijas izlases, gan citu vienību spēlēm.