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Piektdiena, 14. augusts, 2026 12:36

"Viņš ir jauns spēlētājs ar labu potenciālu." Basketbola klubam "Ogre" pievienojas amerikāņu uzbrucējs

Leta
"Viņš ir jauns spēlētājs ar labu potenciālu." Basketbola klubam "Ogre" pievienojas amerikāņu uzbrucējs
Foto: Osports.lv
Piektdiena, 14. augusts, 2026 12:36

"Viņš ir jauns spēlētājs ar labu potenciālu." Basketbola klubam "Ogre" pievienojas amerikāņu uzbrucējs

Leta

Latvijas basketbola klubam "Ogre" pievienojies amerikāņu spēka uzbrucējs Ouens Lobzingers, ceturtdien pavēstīja Ogres komanda.

23 gadus vecais basketbolists pagājušo sezonu sāka Slovākijas čempionāta vienībā "Komarno", bet pēc tam pārcēlās uz Austrālijas pēc spēka otrās līgas komandu Nunavadingas "Specters", kuras rindās viņš 23 spēlēs vidēji izcēlās ar 12,2 punktiem un 7,1 atlēkušo bumbu.

"Ouens aizvadīja labu sezonu Austrālijā un visas sezonas laikā parādīja stabilu sniegumu, kas mums deva pārliecību, ka viņš varēs palīdzēt komandai. Meklējām spēlētāju, kurš varētu aizpildīt pozīciju, kas komandā palikusi brīva pēc Kristapa Dārgā aiziešanas," teica "Ogre" ģenerālmenedžeris Rinalds Sirsniņš.

"Sagaidām no Ouena enerģiju, fiziskumu, trīspunktu metienus un aktivitāti abos laukuma galos. Viņš ir jauns spēlētājs ar labu potenciālu, un domāju, ka "Ogre" viņam būs laba vieta nākamajam solim profesionālajā karjerā," viņš piebilda.

Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā "Ogre" aizvadītajā sezonā pirmo reizi neiekļuva izslēgšanas turnīra spēlēs, paliekot devītajā vietā, bet Latvijas Basketbola līgā ceturtdaļfinālā sērijā ar 0-3 zaudēja "Ventspils" komandai.

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