Basketbola klubs “Ogre” nenotur pārsvaru un izšķērdē izdevību uzveikt “VEF Rīga”

Pirms sezonas pirmās mājas spēles BK “Ogre” pateicās Rihardam Zēbergam par deviņiem komandā pavadītiem gadiem. Zēbergs ar ogrēniešiem trīs reizes kļuvis par LBL bronzas godalgu ieguvēju, bet pandēmijas dēļ pārtrauktajā sezonā saņēma LBL vicečempiona titulu. Zēbergs 33 gadu vecumā licis punktu profesionālajai karjerai un šosezon spēlēs Nacionālās līgas čempiones “Jelgavas” rindās.
“VEF Rīga” rezultatīvākais spēlētājs uzvarā Ogrē bija Rostislavs Novickis, kurš izcēlās ar 20 gūtiem punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām. “Double-double” rādītājus sasniedza Arnaldo Toro, kurš guva 15 punktus un izcīnīja 13 bumbas zem groziem. Tāpat 14 punktus guva spēles beigu varonis Adrians Andževs.
Ogrēniešu rindās spilgtu spēli aizvadīja Kīšons Deividsons, kurš guva 27 punktus (2p. 7/8, 3p. 4/6, 1p. 1/1) un izdalīja septiņas rezultatīvas piespēles. 13 punktus mājiniekiem guva Kārlis Apsītis.
Sākumsastāvi:
Ogre: Deividsons, Kampuss, Ndžoks-Tadžorē, Dārgais, Sīpoliņš.
VEF: Andževs, Bertāns, Porters, Toro, Novickis.
Spēles pirmos piecus punktus guva Vefiņš, bet “Ogre” atbildēja ar savu 9-2 izrāvienu. Efektīgi un efektīvi spēlē no maiņas soliņa ienāca Kristaps Ķilps, kurš īsā brīdī realizēja divus ātros uzbrukumus, pārņemot spēles kontroli turnīra čempionu rokās. Tieši Ķilpa realizētais metiens noslēdza pirmo ceturksni, dodot rīdziniekiem labvēlīgo 26:17.
Otrajā ceturksnī Gustava Kampusa stūra trejacis iesāka “Ogres” pakaļdzīšanos. Mājinieki ar 13-0 izrāvienu nosedza starpību un pirmo reizi kopš pirmā ceturkšņa vidus atguva spēles vadību. Puslaika pēdējā minūtē Kārlis Apsītis bija sekmīgs no tālienes, tādējādi dodot “Ogrei” pozitīvu rezultātu puslaika pārtraukumā – 53:46.
Otrā puslaika ievadā Dairis Bertāns ar trejaci realizēja savu spēles pirmo metienu no spēles. Savukārt pretējā pusē savu mīksto rociņu no tālienes atrādīja Reinis Avotiņš, kura īsā brīdī divi precīzie trejači deva mājiniekiem +9. Savu desmito metienu no spēles realizējot Kīšonam Deivdisonam, “Ogre” pirms noslēdzošajām desmit minūtēm bija priekšā ar 75:65.
Pēdējo ceturksni ar pieciem pēc kārtas gūtiem punktiem sāka Rostislavs Novickis. Mazākā starpība kopš otrā pirmā puslaika izskaņas uz rezultāta tablo parādījās piecas minūtes pirms pamatlaika beigām, kad Bertāna tālais metiens nodeldēja starpību līdz trīs punktiem (79:82).
Gulbenes basketbola audzēknis Adrians Andževs aukstasinīgi raidīja grozā divus metienus no tālienes, kas nepilnas trīs minūtes pirms beigām panāca rīdziniekiem +1. Pēdējais uzbrukums “Ogrei” palika pie trīs punktu deficīta, bet Kristaps Ķilps pārkāpa noteikumus Anatolija Šundela trejača izpildīšanas brīdī. Līdz ar to tika pārbaudīta ukraiņa nervu izturība, bet jau pirmais sodiņš krita saspēles vadītājam garām. Pie atlēkušās bumbas pēc pēdējā sodiņa ogrēnieši netika, esot spiesti turpināt savu zaudējumu sēriju pret “VEF Rīga” komandu jau 15. apvienotās līgas spēlē pēc kārtas.
“Ogre” – “VEF Rīga” 92:94 (17:26, 36:20, 22:29, 17:29)
Ogre: Deividsons 27 (7 rez.p.), Apsītis 13, Ndžoks-Tadžorē 12, Dārgais 12 (8 atl.b.), Avotiņš 9, Sīpoliņš 7, Kampuss 6, Šundels 6, Simsons, Hlebovickis.
VEF: Novickis 20, Toro 15 (13 atl.b.), Bertāns 15, Ķilps 14, Andževs 14, Porters 10, Niedra 3, Aleksandrovs 2, Vanags 1, Būmeisters (4 pārt.b.).