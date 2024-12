Basketbola klubs “Ogre” pēdējā periodā izlaiž pārsvaru un piekāpjas “VEF Rīga”

Pirmajā ceturtdaļā karsts bija viens no VEF ukraiņiem Isufs Sanons. Viņa aktivitāte un sekmes uzbrukumā, kā arī ogrēniešu likstas metienos no divpunktu attāluma galvaspilsētniekiem ļāva kādu laiku būt priekšā. Ogres komanda 15 no 20 pirmajā ceturksnī gūtajiem punktiem iemeta ar trejačiem, trāpot piecus no 11 no tiem.

Nākamajā cēlienā neliels pārsvars bija viesiem, kuri pirmajā puslaikā kopumā trāpīja septiņus no 17 tālmetieniem. Otrajā desmitminūtē VEF basketbolisti savāca par sešām atlēkušajām bumbām vairāk (14-8) nekā pretinieki, taču ogrēniešus par sava groza nenosegšanu (rīdziniekiem piecas atlēkušās bumbas uzbrukumā) viņi nespēja sodīt, tieši “Ogrei” lielajā pārtraukumā esot priekšā ar 38:37.

Pēc atelpas ogrēnieši izlīdzināja spēku samērus cīņā grozu tuvumā, pieļāva mazāk kļūdu un nopelnīja vairāk punktu metienos tuvāk grozam. Iniciatīvu uzņēmās Reinis Avotiņš un Gustavs Kampuss, savukārt rīdzinieku pirmā puslaika varonis Sanons uzbrukumā buksēja. VEF rindās gan uzspīdēja amerikānis Harisons Klīrijs, kurš ar vairākiem tālmetieniem neļāva “Ogrei” atrauties tālāk par 59:50.

Pēdējā ceturksnī VEF komanda strauji deldēja viesu pārsvaru. “Ogri” šajā nogrieznī no līdzsvara izsita VEF basketbolistu piekoptais zonas presings. Ogrēniešiem gan padevās Avotiņa 3+1 un Kārļa Apsīša 2+1 gājieni, kuros izpalika soda metiena trāpīšana.

Galotnē augstāka līmeņa meistarību un aukstasinību apliecināja VEF vienība, kuras garā gala spēlētājs Rodrigo Būmeistars ar diviem neiemestiem soda metieniem gan, rezultātam esot 76:73, sniedza cerību savam bijušajam klubam.

Šovakar rezultatīvākais bija Klīrijs, kuram 23 punkti un piecas pretiniekiem izprovocētas piezīmes. Ukraiņiem Sanonam un Sidorovam attiecīgi 14 punkti un septiņas atlēkušās bumbas, kā arī 13 punkti.

Ogrēniešu rindās Avotiņam un Kampusam attiecīgi 15 punkti un pieci izprovocēti sodi, kā arī 14 punkti.

Jaunnedēļ VEF eksaminēs “Latvijas Universitāti” un “Keila Coolbet” komandas, bet “Ogre” piektdienas vakarā cīnīsies Tartu.

“VEF Rīga” – “Ogre” 78:73 (21:20, 16:18, 13:21, 28:14)

Rezultatīvākie spēlētāji:

VEF: Klīrijs 23, Sanons 14 (7 atl.b., 4 rez.p.), Sidorovs 13 (4 atl.b.), Bobrovs 9 (5 atl.b.), Pinnis 6 (13 atl.b.), Lorenss 5 (5 atl.b.), Berkolds 4, Būmeisters 2, Soldatenoks 2, Fārenhorsts.

Ogre: Avotiņš 15, Kampuss 13 (4 rez.p.), Žunda 9, Apsītis 8 (5 atl.b.), Mediss 8, Sīpoliņš 7 (10 atl.b.), Rasniks 7, Dārgais 4 (5 piez.), Polujahtovs 2, Zēbergs, Šundels.