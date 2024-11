Basketbola klubs "Ogre" pieveic Valmieras komandu

Komandas pilnvērtīgi izmantoja savus pirmos uzbrukumus, “Valmieras” ukrainim Rostislavam Novickim trāpot āķa metienu, bet Guntim Sīpoliņam esot precīzam no tālienes. Pirmajās trijās minūtēs ogrēniešiem precīzi tikai divi trejači, turpretim turpinājumā viesi izcili cīnījās abu grozu tuvumā, kā arī pirmajā ceturksnī sakrāja 29 punktus, trāpot četrus no astoņiem tālmetieniem, desmit no 15 divpunktu metieniem un visus piecus soda metienus. Desmitminūtes izskaņā Ogres komanda veica astoņu punktu izrāvienu, četrus punktus tajā gūstot Reinim Avotiņam.

“Ogre” pirmajās desmit minūtēs izcīnīja vairāk (6-5) atlēkušo bumbu uzbrukumā nekā mājinieki to paveica pie sava groza.

Otrajā ceturtdaļā ogrēniešu pārsvars vienubrīd pieauga pat līdz 18 punktiem (47:29). Valmierieši nesalūza un pamazām samazināja starpību. Zem desmit punktu atpalicības mājinieki atkal tika trešā ceturkšņa vidū. Tomēr arī ogrēnieši spēles favorītus tuvāk par sešu punktu starpību nepielaida līdz pat pamatlaika pēdējām sekundēm. Tajās valmierieši tika zem -6, kā arī Sīpoliņš un amerikānis Mailss Entonijs Rasniks palielināja intrigu, netrāpot savus pirmos soda metienus, taču mājinieki iespēju izglābties neizmantoja, Ogres klubam zaudējot sestajā savstarpējā duelī pēc kārtas.

“Valmiera Glass” rindās spilgtu spēli aizvadīja Kalīls Spīrs, kurš pēdējā desmitminūtē pēc video apskates trāpīja četrus soda metienus pēc kārtas (par diviem dažādiem pārkāpumiem). 24 gadus vecais amerikānis 34 ar pusi minūšu laikā trāpīja 14 no 23 metieniem no spēles un desmit no 14 soda metieniem, gūstot 38 punktus, savācot 14 atlēkušās bumbas un izprovocējot deviņas piezīmes pretiniekiem.

Uzvarētāju rindās vadošās lomas Rasnikam, Kristapam Dārgajam un Sīpoliņam, kuriem attiecīgi 18, 18 un 17 punkti. Rasnikam arī septiņas rezultatīvas piespēles, Dārgajam deviņas atlēkušās bumbas, bet Sīpoliņam deviņas bumbas un septiņi izprovocēti sodi.

“Valmiera Glass”/ViA – “Ogre” 88:92 (20:29, 15:20, 29:24, 24:19)

Rezultatīvākie spēlētāji:

Valmiera: Spīrs 38 (14 atl.b., 9 izprov. piez.), Ate 14 (4 atl.b.), Novickis 10 (5 atl.b., 5 piez.), Smits 10, Vatsons 7 (5 rez.p., 6 kļ.), O. Bērziņš 3, Kohs 2, Karlsons 2, Elksnis 2, Ozers, Zelizņaks.

Ogre: Dārgais 18 (9 atl.b.), Rasniks 18 (7 rez.p.), Sīpoliņš 17 (9 atl.b., 4 rez.p., 7 izprov. piez.), Šundels 9, Kampuss 7, R. Avotiņš 7 (5 piez.), Apsītis 4 (4 atl.b.), Žunda 2 (4 rez.p.).