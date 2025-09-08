Basketbola klubs “Ogre” pirmajā pārbaudes spēlē zaudē “Rīgas Zeļļiem”

Ogrēniešu sastāvā rezultatīvākais bija Kārlis Apsītis, izceļoties ar 15 punktiem. Savukārt Keišons Deividsons pievienoja 14 punktus. “Ogres” kapteinis Kristaps Dārgais šoreiz atzīmējās ar septiņiem punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām.
Uzvarētāju rindās ar 12 punktiem rezultatīvākais bija Frenkijs Filders, pievienojot arī astoņas atlēkušās bumbas. Pa 11 punktiem guva arī Rolands Šulcs un Rodijs Mačoha, kura kontā arī 11 bumbas zem groziem.
“Rīgas Zeļļi” labāku sniegumu rādīja cīņā par atlēkušajām bumbām, šajā statistikas rādītājā uzvarot ar 46 pret 39. “Ogres” basketbolisti nekautrējās grozam uzbrukt no tālienes, izpildot 30 trīspunktniekus, tiesa, grozā lidoja vien septiņi no tiem. Turpretim Rīgas klubs trāpīja septiņus no 15 izpildītajiem tālmetieniem.