Zīmēšanas konkursa noteikumi:
1. Konkursa uzdevums ir uzzīmēt zīmējumu, kas atbilstu tēmai „BK „Ogre” Ziemassvētki”.
2. Konkursā aicināti piedalīties BK „Ogre” līdzjutēji vecumā no 4 līdz 15 gadiem.
3. Zīmējumu var zīmēt ar zīmuļiem, krāsām, krītiņiem, flomāsteriem vai citādi. Darbus jāzīmē uz A4 formāta lapas vienas puses. Otrā pusē drukātiem burtiem jāuzraksta darba autora vārds, uzvārds, vecums un tālruņa numurs.
4. Zīmējumi jānodod sporta arēnas “Ogre” informācijas centrā līdz 20. decembrim plkst. 19.00 (spēle pret “Valmiera Glass VIA”).
5. Visi darbi piedalīsies balsošanā BK „Ogre” Facebook lapā. Balsošana notiks 23. decembrī no plkst. 8.00 līdz 16.00. 23. decembra vakarā kluba Facebook lapā tiks paziņoti 10 visvairāk balsu saņēmušo zīmējumu autori un vēl pieci, ko izvēlēsies komanda.
6. BK “Ogre” un 15 konkursa uzvarētāju kopīgais treniņš notiks 29. decembrī plkst. 13.00-14.00 sporta arēnā “Ogre”.
7. Dalībnieks, nosūtot zīmējumu dalībai konkursā, piekrīt darba publicēšanai BK „Ogre” sociālajos kontos.
Jautājumu gadījumā iespejams zvanīt pa tālr.: 22000498
Basketbola klubs „Ogre” rīko bērnu zīmēšanas konkursu
Basketbola klubs „Ogre” aicina bērnus piedalīties zīmēšanas konkursā par tēmu „BK „Ogre” Ziemassvētki”.
Iesniedzot zīmējumu līdz 20. decembrim var laimēt piedalīšanos komandas treniņā un citus pārsteigumus.