Pirmajā puslaikā mājinieki trāpīja sešus no 13 trejačiem, kā arī sešas reizes pārtvēra bumbu un bloķēja trīs ogrēniešu metienus, kā iznākumā Latvijas klubam neizdevās tikt tālāk par +5 (16:11). “Keilas” basketbolisti pusotru minūti pirms lielā pārtraukuma atradās priekšā ar 49:40. “Ogre” savu situāciju gan uzlaboja, līdz atelpai pietuvojoties – 46:49.
Cīņas otro cēlienu ogrēnieši uzsāka ar septiņu punktu izrāvienu – pirmo no tādiem trim. Atlikušie – trešās un ceturtās desmitminūtes mijā un pēdējā ceturksnī – piebeidza Igaunijas kluba izvērsto ciešo pretestību.
Deviņus no 21 trejača izmantojušās Ogres komandas labā 22 punkti Gustavam Kampusam, kurš arī izprovocēja septiņus pārkāpumus pretiniekiem, 19 guva Kārlis Apsītis, 17 punktiem deviņas atlēkušās bumbas pievienoja Džastins Ndžoks-Todžare, bet 17 atlēkušajām 13 punktus – Guntis Sīpoliņš.
Keilas rindās 21 punkts un astoņas savāktas bumbas kapteinim Tormi Nītsam, bet 18+11 šajos rādītājos nopelnīja amerikānis Kvajons Bērnss.
Piektdien “Ogre” uzņems ventspilniekus, bet dienu vēlāk “Keila” centīsies pārsteigt Tallinas “Kalev”/”Cramo”.
“Keila” – “Ogre” 74:90 (28:29, 21:17, 9:18, 16:26)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Keila: Nītss 21 (8 atl.b., 4 kļ., 4 piez.), Bērnss 18 (11 atl.b., 4 blk., 5 izprov.piez.), Millers 11, Satss 6 (5 atl.b., 4 rez.p.), Fokss 6, Pēmots 5, Strediks 4 (4 atl.b.), Rītels 3 (5 piez.), Lānemā.
Ogre: Kampuss 22 (5 atl.b., 7 izprov.piez.), Apsītis 19 (6 atl.b.), Ndžoks-Todžare 17 (9 atl.b.), Sīpoliņš 13 (17 atl.b., 6 izprov.piez.), Deividsons 11 (5 kļ.), Šundels 5, Avotiņš 3 (4 piez.), Polujahtovs.