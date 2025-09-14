Basketbola klubs “Ogre” savu skatītāju priekšā apspēlē Gruzijas čempionus

Latvijas kluba rindās galveno rezultativitātes nastu uzņēmās Kārlis Apsītis un Gustavs Kampuss, gūstot attiecīgi 25 un 22 punktus. Apsītis iekrātajiem punktiem pievienoja arī četras bumbas zem groziem. Vēl 15 punktus guva Reinis Avotiņš, kura kontā arī sešas atlēkušās bumbas.
Par kolēģu apgādāšanu ar piespēlēm šajā spēlē rūpējās Keišons Deividsons, deviņiem gūtajiem punktiem pievienojot arī septiņas rezultatīvas piespēles. Savukārt ogrēniešu kapteinis Kristaps Dārgais spēli noslēdza ar četriem punktiem, piecām atlēkušajām bumbām un trim rezultatīvām piespēlēm.
Pretinieku kapteinis Detreks Braunings ar 22 punktiem bija savas komandas rezultatīvākais spēlētājs. Ar “double-double” atzīmējās Džeivions Ogunjemoi – 19 punkti un astoņas atlēkušās bumbas. Divciparu skaitlim divās statistikas ailēs tuvu bija arī Gjorgi Sulaberidze, atzīmējoties ar 11 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām.
“Ogre” šajā spēlē cīņā par atlēkušajām bumbām pretinieku pārākumu atzina ar 29:36. Tāpat Gruzijas klubam labāk veicās ar bumbas saglabāšanu – 12 kļūdas pret 16 ogrēniešu misēkļiem. Būtiskākā atšķirība meklējama tālmetienu precizitātē, jo “Ogre” trāpīja 14 no 34 trīspunktniekiem (41,2%), bet Kutaisi klubs realizēja vien piecus no 16 trejačiem (31,3%).
Nākamo pārbaudes spēli “Ogre” aizvadīs 19. septembrī, izbraukumā tiekoties ar “Pērnavas” vienību. Jauno Latvijas-Igaunijas līgas sezonu ogrēnieši sāks 30. septembrī, viesos spēkojoties ar “Valmiera Glass/ViA”.