Basketbola klubs “Ogre” sezonu sāks ar viesošanos pie “Valmiera Glass/ViA”

Ogrēnieši paši savā pirmajā mājās spēlē 4. oktobrī uzņems “VEF Rīga” komandu, bet pirmā Latvijas – Igaunijas līgas spēle jaunajā Komandu sporta spēļu hallē notiks starp “Rīgas Zeļļiem” un “Ventspili”.
“Liepājas” pirmais mačs iecerēts 8. oktobrī, kad ciemos atbrauks “Tartu Universitātes” basketbolisti. Igaunijas studentu pilsētas komanda jau sezona ievadā izpildīs Kurzemes tūri, jo jau divas dienas vēlāk viņi viesosies Ventspilī. Ginta Fogela trenētajai vienībai tā būs pirmā spēle savā laukumā.
“Latvijas Universitāte” pirmo reizi tās pastāvēšanā starp Latvijas spēcīgākajiem klubiem ir izrakstījusies no Rīgas Olimpiskā sporta centra. Kā studentu mājas spēļu zāle norādīta Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola. Tur pirmo spēli Marta Ozolinkeviča vadītā vienība aizvadīs pret Pērnavas “Transcom” 11. oktobrī.
Tikmēr Igaunijas puse savu turnīra starta šāvienu sagaidīs ar spēli 1. oktobrī, kad šķēpus krustos valsts vadošās komandas Tallinas “Kalev/Cramo” un “Tartu Universitāte”.
Sezonas gaitā ar sarkano var apvilkt 21. oktobri, kad Rīgā pirmo reizi notiks Latvijas basketbola klasika: “VEF Rīga” pret “Ventspili”. Pirmā iespēja revanšēties par aizvadītās sezonas pāri darījumu LBL ceturtdaļfinālā “Liepājas” basketbolistiem būs 29. oktobrī, kad vēju pilsētā viesosies valmierieši. Savukārt Rīgas derbijs starp pandām un flamingo norisināsies 1. novembrī.
Pirmais sezonas Kurzemes derbijs norisināsies 16. novembrī ar cīņu starp ventspilniekiem un liepājniekiem dzeltenzilo mājvietā.
Divas spēles “Rīgas Zeļļi” iecerējuši aizvadīt Cēsīs. Trešo gadu pēc kārtas Latvijas svētku noskaņās “Rīgas Zeļļu” tieši Latvijas karoga dzimtajā pilsētā uzņems tuvējo “Valmiera Glass/ViA”. Šoreiz spēle notiks 18. novembrī.
Arēnā rozā komanda rīkos dueli ar “VEF Rīga”. Tas norisināsies 21. decembrī, bet pirms gadu mijas – 27. decembrī “Rīgas Zeļļi” uz Rēzekni uzaicinājuši “Tartu Universitāti”.