Basketbola komandai "Ogre" pievienojas papildspēki saspēles vadītāja postenī

Basketbola komandai "Ogre" pievienojas papildspēki saspēles vadītāja postenī
Foto: osports.lv
Basketbola komandai "Ogre" pievienojas papildspēki saspēles vadītāja postenī

Uz pārbaudes laiku basketbola komandas “Ogre” rindām pievienojies amerikāņu saspēles vadītājs Anderss Nelsons, kura iepriekšējā darbavieta bija Rumānijas čempionāta komanda “CSM Constanta”, vēsta vietnē osports.lv, izmantojot sportacentrs.com informāciju.

Iecerēto sastāva modeli “Ogrei” izjaukusi komandas pirmā saspēles vadītāja Kīšona Deividsona gūtā trauma. Lai aizlāpītu amerikāņa atstāto robu, komandas rindām uz pārbaudes laiku pievienojies cits ārzemju viesspēlētājs. Savu lietderību Uldim Švēdem un “Ogres” vienībai centīsies pierādīt 2000. gadā dzimušais amerikāņu saspēles vadītājs Anderss Nelsons.

Universitātes karjeru amerikānis noslēdza “William & Mary Tribe” komandā, vidēji gūstot 11,2 punktus un izdarot 4,3 rezultatīvas piespēles. Savu Eiropas karjeru basketbolists iesāka Šveices čempionāta komandā Bāzeles “Starwings”, atzīmējoties ar caurmērā 15 punktiem un 5,1 rezultatīvu piespēli.

Pagājušās sezonas gaitā Nelsons pārstāvēja divas komandas. Sezonas ievadā amerikānis spēlēja Grieķijas pēc spēka otrajā līgā “Near-East” komandā, bet sezonas izskaņu aizvadīja Rumānijas čempionāta vienībā “CSM Constanta”. Tās rindās desmit spēlēs saspēles vadītājs vidēji guva 8,8 punktus un izdarīja 2,5 rezultatīvas piespēles mačā.

Nākamā spēle “Ogrei” gaidāma 14. novembrī, kad ogrēnieši viesosies pie šogad uzvaru vēl neguvušās “Latvijas Universitātes”. Savukārt nākamajā trešdienā “Ogre” pie sevis uzņems “Viimsi” basketbolistus.

