Latvijas basketbola līgu direktors Kristaps Janičenoks ir pateicīgs klubiem par atbildīgo rīcību, ievērojot noteikumus.
"Šāda attieksme līdz šim palīdzējusi ierobežot infekcijas izplatīšanos basketbola vidē un, ceru, dos iespēju turpināt sacensības," LBS citē Janičenoka teikto.
Janičenoks uzsver, ka inficēšanās risku līdz minimumam samazinās tikai vakcinācija. "Saprotamu iemeslu dēļ profesionālo sportistu vakcinēšana netiek uzskatīta par valsts prioritāti, tomēr situācijā, kad vakcinācijas procesā Latvijā netiek izmantotas visas jau esošās iespējas, LBS oficiālā vēstulē aicinājusi Veselības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt iespēju pēc iespējas ātrāk vakcinēt Latvijas augstākā līmeņa klubu spēlētājus pret Covid-19 infekciju," stāstīja Janičenoks.
Basketbola savienība ir pārliecināta, ka basketbolistu piemērs palīdzēs mazināt aizspriedumus un sekmēs raitu turpmāko vakcinācijas procesa norisi.