Latvijas Basketbola savienība (LBS) aicina Veselības ministriju (VM) un Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) pēc iespējas ātrāk nodrošināt Latvijas augstākā līmeņa klubu spēlētāju vakcinēšanu pret Covid-19, aģentūru LETA informēja LBS.
Basketbola klubā "Ventspils" veiktajās pēdējās divās pārbaudēs Covid-19 konstatēts trim basketbolistiem, tādēļ komanda līdz 18.janvārim atradīsies pašizolācijā. Piektdienas mačs ar "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komandu pārcelts uz nenoteiktu laiku, bet 22.janvārī paredzētā spēle ar "Ogri" varēs notikt, ja nākamnedēļ plānotie atkārtotie testi būs negatīvi.

Latvijas basketbola līgu direktors Kristaps Janičenoks ir pateicīgs klubiem par atbildīgo rīcību, ievērojot noteikumus.

"Šāda attieksme līdz šim palīdzējusi ierobežot infekcijas izplatīšanos basketbola vidē un, ceru, dos iespēju turpināt sacensības," LBS citē Janičenoka teikto.

Janičenoks uzsver, ka inficēšanās risku līdz minimumam samazinās tikai vakcinācija. "Saprotamu iemeslu dēļ profesionālo sportistu vakcinēšana netiek uzskatīta par valsts prioritāti, tomēr situācijā, kad vakcinācijas procesā Latvijā netiek izmantotas visas jau esošās iespējas, LBS oficiālā vēstulē aicinājusi Veselības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt iespēju pēc iespējas ātrāk vakcinēt Latvijas augstākā līmeņa klubu spēlētājus pret Covid-19 infekciju," stāstīja Janičenoks.

Basketbola savienība ir pārliecināta, ka basketbolistu piemērs palīdzēs mazināt aizspriedumus un sekmēs raitu turpmāko vakcinācijas procesa norisi.

