Latvijas sieviešu valstsvienības kapteinei līdz 10. novembrim bija spēkā līgums ar Itālijas čempioni “Famila Schio”. Anete saņēma jaunus piedāvājumus no Eirolīgas klubiem, šoreiz dodot priekšroku iespējai izmēģināt spēkus Āzijas čempionātos – Ķīnā vai Japānā.
Par latvietes pirmo galamērķi Āzijā kļuvis Ķīnas klubs “Henan Jiyuan“, kurš ar bilanci 8-4 šobrīd ieņem trešo vietu B grupā. Šonedēļ, 8. un 11. janvārī, paredzētas divas spēles izbraukumā pret grupas līderi “Hefei” (10-2).
Līdz 1. februārim kalendārā ir astoņas spēles, tai skaitā sešas izbraukumā. Viesos jāspēlē pret “Dailan” un “Xiamen”, savukārt mājas cīņas pret “Fujian” paredzētas 20. un 23. janvārī.
Ķīnas klubos spēlē augsta līmeņa ārzemju spēlētājas. Jijuaņas rindās ir amerikāņu centra spēlētāja Imani Makdžī-Staforda (Texas 2016) un saspēles vadītāja Šatori Vokere-Kimbro (Maryland 2017). Abas savulaik draftētas WNBA jauno spēlētāju izvēles ceremonijas pirmajā kārtā.
Decembrī “Henan Jiyuan” sastāvā spēlēja Lielbritānijas un Nigērijas centra spēlētāja Temi Fagbenle. Vēl pieteikumā ir Taivānas aizsardze Huanga Roužena.