Blauam tā bija atgriešanās Odesas klubā, kurā viņš 2018.gadā Ukrainas čempionātā aizvadīja deviņas spēles, kurās vidēji guva 11 punktus, izdarīja sešas atlēkušās bumbas un divas reizes rezultatīvi piespēlēja. 2020./2021.gada sezonā Blaus "Parnu Sadam" rindās LIBL vidēji 21 minūtē un 58 sekundēs spēlē guva 8,3 punktus un izcīnīja 5,4 atlēkušās bumbas.
Igaunijas komandā Latvijas basketbolists spēlēja kopš 2019.gada. 2018./2019.gada sezonā viņš spēlēja "Ventspilī" un Jūrmalas klubā. Tāpat Latvijā viņš spēlējis "Ķeizarmeža", "VEF Rīga", Liepājas un "Valmiera"/ORDO komandās. Kopā ar "VEF Rīga" komandu Blaus par Latvijas čempionu kļuva 2013.gadā, bet ar valmieriešiem to pašu paveica 2016.gadā. Leģionāra gaitās Blaus devies arī uz komandām Lietuvā un Polijā. 2011.gadā gadā basketbolists debitēja Latvijas pieaugušo izlasē, kuru pārstāvēja četrās pārbaudes spēlēs, gūstot 12 punktus.
Jau ziņots, ka cits "Odessa" spēlētājs Toms Leimanis sezonu turpinās Klaipēdas "Neptūnas" vienībā. Odesas komanda šajā sezonā Ukrainas čempionātā ar desmit uzvarām 30 spēlēs ierindojās desmitajā vietā 12 vienību vidū.
Savukārt "Ogre" LIBL čempionātā ar 11 uzvarām 19 spēlēs ir sestā 14 komandu konkurencē.