Basketbolists Bruno Jēkabsons atgriežas Ogrē un pievienojas komandai

BK "Ogre" ģenerālmenedžeris Rinalds Sirsniņš: “Bruno ir īpašs stāsts mūsu klubam. Pirmos basketbola soļus viņš spēra tieši Ogres Basketbola skolā, bet pēdējos četrus gadus savu basketbola izaugsmi turpināja Spānijā. Tagad ir patiess prieks viņu atkal redzēt Ogres basketbola sistēmā un jau BK “Ogre” sastāvā.
Bruno Jēkabsons: “Atgriešanās Ogrē man noteikti ir īpaša, jo šeit esmu uzaudzis un nodzīvojis 12 gadus. Pēc četriem gadiem Spānijā ir patīkami atgriezties vietā, kuru labi pazīstu un ar kuru man saistās daudz atmiņu. Spānijā man bija iespēja pieredzēt augsta līmeņa basketbolu un redzēt, kā basketbols tiek spēlēts citādākā vidē. Šo gadu laikā esmu daudz iemācījies un attīstījies. Pievienošanās Ogres komandai man ir jauns un ļoti motivējošs posms. Vēlos iegūto pieredzi likt lietā, palīdzot komandai un turpinot augt kā spēlētājam.”