Vītols, kuram jaunnedēļ apritēs 21 gads, iepriekšējās trīs paspārnes pavadīja “Rīgas zeļļu” paspārnē. Jaunais saspēles vadītājs karjeru turpināt nolēmis “Ogres” rindās, parakstot līgumu uz divām sezonām.
“Juris ir spēlētājs, kuru pazīstam ļoti labi un kurš jau vairākus gadus ir apliecinājis savu kvalitāti Latvijas basketbolā. Līdz janvārim Juris pildīs dienestu Valsts aizsardzības dienestā, taču viņš piedalīsies komandas treniņos un savienos tos ar spēlēm un darbu klubā. Tas ļaus viņam būt gatavam brīdī, kad varēs pilnvērtīgi pievienoties komandai. Esmu pārliecināts, ka Juris būs ļoti nozīmīgs papildinājums mūsu ārējai līnijai,” komandas paziņojumā citēts “Ogres” ģenerālmenedžeris Rinalds Sirsniņš.
Savukārt pats Vītols izcēla sev labi zināmo komandtiltiņu: ""Ogre" mani pārliecināja ar vairākām lietām. Pirmkārt, ar treneru korpusu un tā profesionalitāti. Esmu jau iepriekš spēlējis pie trenera Artūra Visocka-Rubeņa, un, manuprāt, mēs viens otru jau labi pazīstam. Otrkārt, mani uzrunāja kluba ideja un pārdomātais treniņu grafiks, kas ļaus veiksmīgāk savienot basketbolu ar Valsts aizsardzības dienestu."
Vītols aizvadītajā Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas sezonā vidēji mačā atzīmējās 5,1 punktu un 2,7 rezultatīvām piespēlēm.