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Otrdiena, 27. oktobris, 2026 13:25

Basketbols un tērpu konkurss - BK "Ogre" organizē unikālu maču

BK "Ogre"/OgreNet
Basketbols un tērpu konkurss - BK "Ogre" organizē unikālu maču
Foto: pexels.com
Otrdiena, 27. oktobris, 2026 13:25

Basketbols un tērpu konkurss - BK "Ogre" organizē unikālu maču

BK "Ogre"/OgreNet

Sestdien, 31. oktobrī, basketbola kluba „Ogre” mājas spēle pret komandu "Keila Basket Pro Team" noritēs Halovīnu noskaņās.

Spēles puslaikā notiks Halovīna tērpu modes skate! Izvēlies savu trakāko, smieklīgāko, biedējošāko vai vienkārši iespaidīgāko Halovīna tēlu, piesakies modes skatei un cīnies par foršām balvām! 
Piesakies te līdz 30.10.2026. plkst. 14.00 - https://ej.uz/bko31
Visiem modes skates dalībniekiem ieeja uz spēli būs bez maksas!
Žūrija tērpus vērtēs pēc 5 kritērijiem:
* Ideja un oriģinalitāte
* Tērps un detaļas
* Kopējais tēls un stilizācija
* Prezentācija un defilē
* "WOW" efekts un kopējais iespaids
Katrā kritērijā iespējams saņemt 1–5 punktus. Maksimālais vērtējums - 25 punkti.
Žūrijā:
Anna Jastremska - "Maana" zīmola radītāja;
Olga Sergejeva - stiliste un Good Vibes Boutique veikala īpašniece;
Ieva Kozlovska - zīmola "BOKA" radītāja un dizainere.
Balvas no:
Mūsu žūrijas loceklēm;
BK “Ogre”
Graci cereals x KIWIE
Velc savu iespaidīgāko tērpu, nāc atbalstīt savējos un iegūsti vērtīgas balvas!
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