Jaunā sezona Ogres Biatlona klubā aizrit aktīvi, un tā audzēkņi izcēlušies ar labiem rezultātiem gan Latvijas čempionātā distanču slēpošanā, gan Latvijas kausa posmā biatlonā, izcīnītas arī godalgotas vietas. Klubs šā gada pavasarī svinēs savu septīto gadadienu, un, kā uzsver treneris Jēkabs Nākums, attīstība ir nepārtraukta – gan sportiskajā līmenī, gan audzēkņu skaita ziņā. Klubs joprojām bāzējas Ogrē un, par spīti visām grūtībām, nekur prom doties netaisās. Patlaban klubā trenējas apmēram 60 audzēkņu.
Jaunākajā grupā, ko vada Benita Zaretoka, slēpošanas pamatus apgūst apmēram 15 pirmsskolas grupas bērnu, bet pārējie sportisti atbilstoši savam vecumam sadalīti vēl divās lielākās grupās. “Audzēkņu kustība gadu gaitā ir dabiska – jaunākie pāriet uz vecākām grupām, citi beidz skolu un izvēlas turpmāko dzīves ceļu, bet viņu vietā nāk jauni mazie censoņi, un kopējā attīstības līkne ir augšupejoša,” saka treneris. “Bērni attīstās, mums ir medaļnieki, sportisti pakāpeniski tuvojas dažādu līmeņu izlasēm.”
Janvāra pirmajā pusē norisinājās vairākas sacensības, kurās startēja Ogres Biatlona kluba pārstāvji. “Mūsu sportisti piedalās gan distanču slēpošanas, gan biatlona sacensībās,” paskaidro Jēkabs Nākums. “Nesenajos startos kopumā piedalījās vairāk nekā 20 kluba audzēkņu – daļa distanču slēpošanā, daļa biatlonā. Siguldā 10. janvārī sākās Latvijas čempionāts distanču slēpošanā, bet paralēli Priekuļos 9.–11. janvārī tika aizvadīts Latvijas kausa 1. posms biatlonā. Benita Zaretoka bija kopā ar slēpotājiem Siguldā, es ar biatlonistiem – Priekuļos.”
Vairāki Ogres Biatlona kluba sportisti kāpa uz goda pjedestāla – Kristaps Paegle kļuva par Latvijas čempionu distanču slēpošanā U12 grupā, bet biatlonā savā vecuma grupā ieguva bronzas godalgu, savukārt Reinis Zadeiks izcīnīja sudraba medaļu distanču slēpošanas sprintā jaunākajā jeb U10 grupā. Biatlonā Jēkabs Pupčenoks ieguva divas sudraba medaļas, bet Adriana Eisaka tika pie bronzas. Pozitīvi sevi apliecinājuši arī citi jaunie sportisti, tostarp Elizabete Paegle, kurai šis ir pirmais gads biatlonā. Ziemas sezona vēl nav galā – priekšā ir vairāki Latvijas čempionāta posmi distanču slēpošanā, kā arī trīs nedēļas nogales, kurās norisināsies Baltijas kausa sacensības biatlonā. Līdz marta vidum gandrīz katra nedēļas nogale kādam no sportistiem būs sacensību zīmē.
Neskatoties uz sportiskajiem panākumiem, kluba ikdienu apgrūtina būtisks faktors – savas treniņu bāzes neesamība. Kā stāsta Jēkabs Nākums, nodarbības notiek dažādās vietās, kas bieži vien šim nolūkam nav piemērotas. “Gribas vietu, ko var saukt par savām mājām – nevis vienkārši trenēties Zilajos kalnos, bet zināt, ka tā ir mūsu bāze,” saka Jēkabs Nākums. “Mums jātrenējas visu gadu, arī vasarā. Pašlaik rollerslēpošana nereti notiek publiskās vietās, radot bīstamas situācijas gan sportistiem, gan apkārtējiem. Labs risinājums būtu nelielas, specializētas treniņu zonas izveide, piemēram, Zilo kalnu teritorijā – ar asfaltētu posmu rollerslēpošanai un nākotnē arī mākslīgā sniega trasi. Lai šāds projekts kļūtu par realitāti, nepieciešama vairāku pušu – Ogres novada pašvaldības, Zilo kalnu aģentūras, mežu apsaimniekotāju un paša kluba sadarbība.
Pirmās sarunas ar Zilo kalnu aģentūras pārstāvjiem ir jau notikušas, esam saņēmuši vārdisku atbalstu, tomēr līdz konkrētam rīcības plānam vēl ejams ceļš. Patlaban primāri pat nav akcents uz šautuvi (saistībā ar to ir atsevišķs stāsts), bet tieši par slēpošanas sagatavotības treniņu vietu. 95% mūsu darbības balstās uz sportistu vecāku sniegto finansējumu. Dome palīdz ar interešu izglītību un atsevišķu materiālo atbalstu, bet stabilai izaugsmei mums vajag pastāvīgu treniņu vietu.”
Runājot par biatlona popularitāti, Jēkabs Nākums nenoliedz, ka savu lomu spēlē arī mūsu valsts vadošo sportistu panākumi elites līmenī, taču daudz svarīgāka ir pati sporta veida būtība. “Treniņi notiek dabā, tie ir dinamiski un daudzveidīgi, ietverot ne tikai slēpošanu un šaušanu, bet arī skriešanu, riteņbraukšanu, kas palīdz uzlabot arī vispārējo fizisko sagatavotību,” norāda treneris. “Bērns šeit kļūst fiziski spēcīgs un daudzpusīgs, kas noder startiem arī citos sporta veidos.”
Jaunos audzēkņus Ogres Biatlona klubs uzņem divas reizes gadā – pavasarī, maija sākumā, un rudenī, septembrī. Interesentus treneris aicina sazināties ar klubu, meklējot “Ogres Biatlona klubs” sociālajā tīklā “Facebook”.