Paf Latvijas Igaunijas basketbola līgas regulārajā sezonā Ogrei atlikušas vēl piecas spēles. No turnīra tabulas viedokļa, tieši spēle pret Viimsi komandu būs izšķirošā par iespēju ogrēniešiem vēl spēt uzlabot vietu regulārās sezonas kopvērtējumā.
Šobrīd Ogre ar 12 izcīnītajām uzvarām un 9 zaudējumiem ierindojas kopvērtējuma sestajā pozīcijā. Savukārt Viimsi/Sportland izcīnījuši 16 panākumus un 7 reizes piekāpušies pretiniekam, kas komandu ierindo ceturtajā pozīcijā. Viimsi ir vienīgā komanda, kuru Ogrēniešiem vēl ir iespējas apsteigt kopējā regulārās sezonas ieskaitē.
Lai Ogre pakāptos uz kopvērtējuma piekto pozīciju, tādējādi iegūstot potenciāli vājāku pretinieku izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā, nepieciešams izcīnīt vismaz četras uzvaras atlikušajās piecās spēlēs. Tajā skaitā obligāti jāuzvar arī sestdienas pretinieki Viimsi.
Komandu šosezon jau ir tikušās un Ogre sīvā izbraukuma spēlē pieveica pretiniekus ar 74:67. Produktīvākie spēlētāji šajā spēlē bija Zēbergs, Jucikas, Dārgais un Sirsniņš. Visticamāk, Ogrei joprojām nebūs pieejams Rihards Zēbergs, kurš iedzīvojās muskuļa traumā 19. februāra spēlē. Arī amerikāņu leģionārs Prentiss Niksons izlaida komandas iepriekšējo spēli pret Latvijas Universitātes komandu un dalība nākamajā spēlē vēl nav apstiprināta.
Neskatoties uz robiem sastāvā, Ulda Švēdes trenētā komanda ir noskaņota kaujinieciski un mērķis ir uzvara.
Aicinām līdzjutējus šo sestdien, 12.martā, plkst. 18:00, uz Ogres 1. vidusskolas sporta halli, lai atbalstītu komandu klātienē, kā arī ar iegādāto ieejas biļeti palīdzētu Ukrainas karā cietušajiem. Ienākumi no biļešu tirdzniecības tiks pārskaitīti organizācijai ziedot.lv.
#mesesamogre
Informāciju sagatavoja BK Ogre