Trešdien Latvijas Nacionālā sporta padome (LNSP) atbalstīja naudas balvu piešķiršanu vairākiem sportistiem ar izciliem sasniegumiem kopumā 813 089 eiro apmērā. Starp sportistiem, kuriem paredzēts piešķirt naudas balvu, ir arī parasportiste Diāna Krūmiņa, kamēr Apinim un Snikum, kuri aizvadītajā sezonā arī sasniedza augstus rezultātus, naudas balvas nav paredzēts piešķirt.
Ierakstā vietnē “Facebook” Apinis uzsvēra, ka viņš šogad pasaules čempionātā izcīnīja zelta godalgu diska mešanā, taču viņam naudas balva neesot piešķirta, jo viņa medicīniskajā klasē finālā sacentušies sportisti no mazāk nekā desmit valstīm.
Viņš uzskata, ka lēmuma sagatavotāji nav iedziļinājušies viņa pārstāvētā sporta veida būtībā. “Kritēriji, kādi ir jāizpilda pat tādiem sportistiem kā es, lai nokļūtu uz pasaules čempionātu, ir ļoti augsti un grūti izpildāmi,” raksta Apinis, uzskatot, ka Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) lēmums ir netaisnīgs un aizskarošs. Apinis arī apgalvo, ka šāds kritērijs par sportistiem no desmit valstīm nav noteikts nevienā dokumentā, bet to esot izdomājusi ministrija.
Savukārt Snikus, kurš izcīnīja divas zelta godalgas Eiropas čempionātā, norādīja, ka viņa grupā startēja 11 sportisti no astoņām valstīm, kas jau ir liels dalībnieku skaits attiecīgajai medicīnas grupai. Arī Snikus apgalvo, ka viņam prēmija atteikta, jo viņa grupā nav startējušas desmit valstis. Viņš arī skaidroja, ka vienā no disciplīnām, kurā viņš startē, nemaz nevar būt vairāk par astoņiem sportistiem, jo tā paredz noteikumi.
“Ne es ar savu Eiropas čempiona titulu, ne Aigars Apinis ar pasaules čempiona titulu nesaņemsim valsts atzinību. Tomēr interesanti, ka esam nominēti Trīszvaigžņu balvai kā augstāko sasniegumu paralimpieši šajā gadā. Šeit pat nav runa par naudu – runa ir par atklātu spēli. Cilvēki, treneri, komandas, atbalsta personāls rēķinājās ar kaut kādu atzinību un finansiālu atbalstu, kas ir ļoti svarīgs katra nākamā gada startiem,” viņš turpināja.