Svētdiena, 12. aprīlis, 2026 09:15

“BK Ogre” ceturtdaļfināla sēriju sāk ar zaudējumu Ventspilī

Foto: osports.lv
Latvijas Basketbola līgā (LBL) pirmajā ceturtdaļfināla spēlē “Ventspils” savā laukumā uzņēma “Ogres” basketbolistus. Ja pirmais puslaiks tika aizvadīts līdzīgā cīņā, tad otrajā puslaikā mājinieki spēja ierobežot viesu uzbrukumu un svinēt visai pārliecinošu panākumu ar rezultātu 92:79.

Sākumsastāvi:
Ventspils: Šeltons, Birkāns, Bērze, Tomass, Zaķis
Ogre: Šortss, Kampuss, Ndžoks-Tadžore, Avotiņš, Dārgais

Jau no pirmās minūtes valdīja saspringta cīņa laukumā. Spēle noritēja punkts-punktā, labam uzbrukumam pārspējot labu aizsardzību, pirmajai ceturtdaļai noslēdzoties ar minimālu viesu pārsvaru (23:24).

Otrajā ceturtdaļā ogrēniešu rindās aktivizējās Marlons Šortss un Kristaps Dārgais, kurš jau pēc pirmā puslaika varēja lepoties ar triple-double tempa cienīgu sniegumu – septiņi punkti, četras atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles. Abu iepriekš minēto spēlētāju sniegums laukumā sekmēja to, ka viesi palielināja savu pārsvaru par trim punktiem (42:46).

Mača trešajā ceturtdaļā ventspilnieki spēja lauzt cīņas gaitu, veicot lielāku izrāvienu, kas ļāva sagaidīt noslēdzošo ceturksni ar četru punktu (68:64).

Noslēdzošajā ceturtdaļā mājinieki apturēja ogrēniešu uzbrukumu, ļaujot viņiem gūt tikai 14 punktus. Savukārt paši spēja rādīt stabilu sniegumu uzbrukumā, panākot lielāko pārsvaru spēlē (88:75). Spēle noslēdzās ar rezultātu 91:79 ventspilnieku labā.

Mājinieku rindās double-double iekrāja Braients Tomass, kurš sakrāja 19 punktus un 12 atlēkušās bumbas, 18 punktus pievienoja Kamerons Šeltons. Mājinieku sastāvā seši spēlētāji guva vismaz desmit punktus. Viesu sastāvā rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Gustavs Kampuss. Arī Ogrei seši spēlētāji iekrāja vismaz desmit punktus.

“Ventspils” – “Ogre” 92:79 (23:24, 19:22, 26:18, 24:15)
Ventspils: Tomass 19 (12 a b), Šeltons 18, Urķis 14, Ausējs 11, Birkāns 11 (7 rez p), Mežulis 11, Zaķis 6 (7 a b), Bērze 2, Atanasovs, Džonsons Kešs, Teirumnieks
Ogre: Kampuss 15, Šortss 12, Ndžoks-Tadžore 11, Dārgais 10 (9 a b, 6 rez p), Nelsons 10, Sīpoliņš 10, Šundeļs 7, Apsītis 2, Avotiņs 2, Poļuakhtovs

