“Ogres” rindās sezonas pirmo maču aizvadīja pieredzējušais Kaspars Bērziņš, kurš nepilnās 16 spēlētajās minūtēs iekrāja trīs punktus, trīs atlēkušās bumbas, piespēli un bloķētu metienu.
Valmieras kreklā pēc vairāk nekā mēneša izlaišanas traumas dēļ laukumā atgriezās lietuviešu saspēles vadītājs Dominiks Steņonis. Oktobra mēneša apvienotās līgas vērtīgākais spēlētājs iekrāja četrus punktus, trīs atlēkušās bumbas, divas piespēles un piecreiz kļūdījās.
Savainojuma dēļ ogrēniešiem nevarēja palīdzēt viens no vadošajiem garā gala basketbolistiem Guntis Sīpoliņš. Uz Valmieras soliņa palika Kristofers Karlsons, kurš turpina atlabt no traumas.
Uzvarētājiem ar 22 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un piecām piespēlēm atzīmējās amerikāņu aizsargs Anderss Nelsons. Gustavs Kampuss pievienoja 17 punktus, bet 13 sameta Kārlis Apsītis. Vēl 12 punkti Reinim Avotiņam.
Valmieriešiem pa 19 punktiem sameta Anivaniva Teits-Džounss un Kērtiss Holiss. Pirmajam arī piecas bumbas un trīs piespēles, bet otrajam septiņas bumbas un trīs piespēles. 13+11 pievienoja Rinalds Mālmanis.
“Ogre” – “Valmiera Glass/ViA” 90:77 (23:22, 25:18, 19:17, 23:20)
Ogre: Nelsons 22 (6ab, 5rp), Kampuss 17, Apsītis 13, Avotiņš 12, Dārgais 8 (7ab, 5rp), Šundels 8, Ndžoks-Todžarē 7, Bērziņš 3, Polujahtovs.
Valmiera: Teits-Džounss 19, Holiss 19 (7ab), Mālmanis 13 (11ab), Pajičs 9, Ate 6, Kohs 5, Steņonis 4, Dzjuba 2, Vītols, Ozers.