“BK Ogre” izcīna pirmo uzvaru

Pirmajā ceturtdaļā veiksmīgs sniegums padevās “Latvijas Universitātes” basketbolistiem, kas realizēja piecus tālmetienus 11 mēģinājumos, iesākot otro ceturtksni ar četru punktu pārsvaru (22:18).
Otro ceturtdaļu LU basketbolisti iesāka ar 10:2 izrāvienu, kas ļāva panākt pat 12 punktu pārsvaru, tomēr ogrēnieši nekavējoties atbildēja ar 11:0 izrāvienu, līdz ar to no studentu iekrātā pārsvara bija palicis tikai viens punkts (32:31). Ogres basketbolisti negrasījās apstāties, jo veica vēl vienu strauju izrāvienu, kas ļāva sasniegt pat astoņu punktu pārsvaru, tomēr pusliaka noslēgumā abas komandas šķīra tikai divu metienu tiesa (48:43 Ogres labā).
Trešajā ceturtdaļā ogrēnieši spēja atrast zāles pret LU uzbrukumiem, kas rezultējās pārsvara audzēšanā pirms noslēdzošās ceturtdaļas (70:58).
Noslēdzošajā ceturtdaļā Ogres basketbolisti ieslēdza citu jaudu uzbrukumā, bet īpaši izcēlās 18 gadus vecais Bruno Jēkabsons, realizēdams vienu sarežģītu metienu pēc otra. Uz viļņa esošie ogrēnieši noslēdzošajā ceturtdaļā guva 36 punktus, kas pēc 40 spēlētām minūtēm ļāva doties pelnītā atpūtā ar 25 punktu pārsvaru (106:81).
Rezultatīvākais Ogres rindās ar 22 punktiem bija Ouens Luiss Lobsingers, bet pa 20 punktiem Jura Vītola un iepriekš minētā Bruno Jēkabsona kontā. Viesu rindās 21 punkts Redžinaldam Dešonam.
Ogre – LU 106:81 (18:22, 30:21, 22:15, 36:23)
Ogre: Lobsingers 22, Jēkabsons 20 (2p 4/4, 3p 4/6), Vītols 20, Dobss 14, Apsītis 12 (9 atl b.), Sīpiliņš 9, Šilke-Žunda 6, Hlebovickis 3, Kapustāns, Simsons.
LU: Dešouns 21, Koševatskis 15, Jugans 13, Heizs 10, Bergmanis 8, Katlaps 8, Pīternieks 5, Ginters 1.