Piektdiena, 29. janvāris, 2021 13:10

BK "Ogre" joprojām ir visaugstākie mērķi

ogresnovads.lv
BK "Ogre" joprojām ir visaugstākie mērķi
Piektdiena, 29. janvāris, 2021 13:10

BK "Ogre" joprojām ir visaugstākie mērķi

ogresnovads.lv

Atskatoties uz 2020.gadu, BK "Ogre" direktors Jānis Laganovskis atzīmē, ka klubam tāpat kā visai sporta nozarei kopumā tas bijis izaicinājumu pilns. Tomēr iepriekšējā (2019./2020. gada) sezona vērtējama kā gana veiksmīga. 
Kopumā Latvijas – Igaunijas līgā tika izcīnītas 22 uzvaras 25 spēlēs, sezonas pārtraukšanas brīdī klubam ieņemot otro pozīciju aiz "VEF Rīga". Tā kā Covid-19 pandēmijas dēļ sezona tika pārtraukta, ņemot vērā Latvijas – Igaunijas līgas rezultātus, tika noteikti vietu ieguvēji arī Latvijas čempionātā, un "Ogre" gadu pēc tam, kad pirmoreiz izcīnīja bronzas godalgas, pirmoreiz kluba vēsturē saņēma sudraba medaļas.

""Ogre" katru sezonu ir spērusi soli uz augšu. Arī šajā sezonā komanda turpina smagi strādāt, lai ieturētu uzņemto kursu," uzsver J. Laganovskis.

Kā nozīmīgs un pozitīvi vērtējams fakts jāatzīmē, ka 2020. gada februārī apstiprinātājā Latvijas izlases kandidātu sarakstā tika iekļauti arī trīs BK "Ogre" spēlētāji – Rinalds Sirsniņš, Kristaps Dārgais, Kaspars Bērziņš.
 
Pavasarī, pēc paziņojuma par izslēgšanas maču atcelšanu, tika izveidota Pafbet Latvijas e-Basketbola līga, kurā piedalījās sešas Latvijas labāko vīriešu basketbola klubu veidotās komandas. Aicinājumam piedalīties e-Basketbola līgā labprāt atsaucās arī BK "Ogre", jo tā ir iespēja gan jauniešiem, gan basketbola faniem pagarināt ārkārtējās situācijas dēļ aprauto basketbola sezonu, noskaidrojot labākos e-basketbola turnīrā. No iesniegtajiem pieteikumiem BK "Ogre" savam sastāvam piesaistījis 5 spēlētājus (četri no Jelgavas un viens no Rūjienas) vecumā no 14 līdz 16 gadiem, kuri arī ikdienā spēlē vienā basketbola komandā. BK "Ogre" e-līgā izcīnīja 3. vietu, pusfinālā zaudējot čempioniem. J. Laganovskis stāsta, ka Latvijas Basketbola savienība (LBS) ir viena no pirmajām Latvijas sporta spēļu organizācijām, kas izveidoja savu virtuālo čempionātu. Klubi virtuālā čempionāta norisei piegājuši ļoti nopietni – ar lielu rūpību veidots komandu sastāvs, izveidotas formas īstajās krāsās, noformēta katras komandas mājas spēļu grīda u.tml.
 
Profesionāls darbs tiek organizēts arī jaunajā sezonā
Kvalitatīvs un profesionāls darbs tiek organizēts arī jaunajā sezonā (2020./2021. gads). Kluba galvenais treneris ir Nikolajs Mazurs un viņa asistents Uldis Švēde. Nedaudz ir pamainījies komandas sastāvs – komandai pievienojušies tādi spēlētāji kā Andre Volkers, Uģis Pinete, Rodrigo Būmeisters, Niks Jansons un Eduards Hāzners. No šī gada komandā nespēlēs Kaspars Bērziņš, kurš parakstījis vienošanos ar Lietuvas augstākās līgas komandu BC "Šiaulia". Taču komandas kodols ir joprojām vecais un komandas mērķi ir visaugstākie!
 
2020./2021.gada sezona tika uzsākta 2020. gada septembrī un, to plānots noslēgt 2021.gada maijā, bet viss ir atkarīgs no situācijas saistībā ar Covid-19 izplatību. Šobrīd Pafbet Latvijas – Igaunijas līgas pamatturnīrs turpinās abās valstīs atsevišķi. Latvijas grupas ietvaros BK "Ogre" sacenšas ar piecām Latvijas basketbola komandām, ieņemot trešo pozīciju. Ja līdz sezonas beigām nevarēs atsākt spēles starp Latvijas un Igaunijas komandām, atsevišķi tiks noteikts Latvijas un Igaunijas grupas čempions. Spēles iespējams skatīties kanālā Best4sportTV, kā arī YouTube.
 
Jāatzīmē, ka pēc 26 gadu pārtraukuma pagājušā gada septembrī tika atsākta Latvijas kausa izcīņa basketbolā, kurā startē 23 komandas no četrām Latvijas līgām, turnīrā iesaistoties dažādās fāzēs. Novembrī spēles bija plānotas arī BK "Ogre", taču pandēmijas dēļ šobrīd turnīrs ir pārtraukts.
 
J. Laganovskis atzīmē, ka pandēmija ir būtiski ietekmējusi sporta nozari gan pasaulē, gan Latvijā. Spēles notiek bez skatītājiem, kardināli mainījušās privāto uzņēmēju iespējas atbalstīt profesionālā sporta nozari, treniņos nav iespējams iesaistīt jaunos basketbolistus, kā arī citi faktori, tomēr BK "Ogre" nedomā apstāties, bet smagi strādā, turpinot iesākto kursu.

BK "Ogre" pateicas līdzjutējiem, kas joprojām iespēju robežās atbalsta komandu, kā arī Ogres novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu pilnvērtīgas darbības nodrošināšanai.

