Kurzemes komandā 21 punkta pienesums nāca no amerikāņu aizsarga Kamerona Šeltona, kamēr pie 16 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām tika Braiens Tomass. Amands Urkis izcēlās ar 17 punktiem, trāpot trīs no septiņiem trejačiem.
“Ventspils” komandai bija neapstrīdams pārsvars groza apakšā, kur kurzemnieki izcīnīja 51 atlēkušo bumbu, tostarp 17 no tām zem pretinieku groza. Tikmēr ogrēnieši sakrāja vien 37 atlēkušās bumbas.
Neveiksmi piedzīvojušās komandas rindās 19 punktus sakrāja Žistēns Ndžoks-Tadžorē, kamēr Karlis Apsītis guva 16 ačus, bet Andress Nelsons atzīmējās ar desmit punktiem.
Sākumsastāvi:
Ventspils: Birkāns, Šeltons, Urkis, Atanasovs, Tomass.
Ogre: Nelsons, Kampuss, Dārgais, Ndžoks-Tadžorē, Avotiņš.
Mača ievadā nonākt pie vadības pozīcijām “Ventspilij” ļāva Nikolaja Atanasova un jubilāra Amanda Urka precīzie trīs punktu metieni. Dzeltenzilo kapteinim Artūram Ausējam realizējot savu tālo metienu, rezultāts kļuva 13:4 par labu kurzemniekiem. Ceturtdaļas otrajā pusē nelāga situācija gadījās Kristapam Dārgajam, kurš bija iecerējis veikt pakaļdzīšanās bloku. Tomēr gaisā jau uzlēkušais Dārgais palīda zem Kamerona Šeltona, liekot ventspilnieku amerikānim gaisā sajaukt debesis ar zemi. Šeltons sāpīgi piezemējās uz muguras. Dārgais uzreiz steidza atvainoties, bet tiesneši pamatoti sodīja “Ogres” kapteini ar nesportisko piezīmi. Šeltons vēlāk spēli varēja turpināt. Kopumā pirmās desmit minūtes iztecēja pie rezultāta 27:20 par labu mājiniekiem.
Mača otro ceturtdaļu enerģiski iesāka ogrēnieši, pēc Kārļa Apsīša trejača rezultātam jau kļūstot 29:28 par labu viesiem. Tam sekoja ventspilnieku 17-1 izrāviens, kas jau ļoti pateicīgā pozīcijā nolika Ginta Fogela trenēto komandu. Puslaikam noslēdzoties ar Ausēja rezultatīvu caurgājienu, lielajā atelpā komandas gāja pie 49:34.
Trešajā ceturtdaļā reanimāciju “Ogres” stagnējošajam uzbrukumam veica Kārlis Apsītis, kurš vienatnē trīs uzbrukumos pēc kārtas guva septiņus punktus. Trešās ceturtdaļas pēdējās sekundēs ogrēnieši nohaltūrēja aizsardzībā, ļaujot Braienam Tomansam tikt pie uzbrukuma atlēkušās bumbas un raidīt grozā divus punktus – 73:57.
Pēdējā ceturtdaļā Žistēns Ndžoks-Tadžorē ar bumbas triecienu grozā no augšas samazināja atstatumu līdz 15 punktiem. Priekš “Ogres” būtu bijis vērtīgi vēl par dažiem metieniem nodeldēt atstatumu, tomēr “Ventspils” centrs Braiens Tomass pretinieku centienus slāpēja ar bloķētiem metieniem. Spēles beigu sirēna nozvanīja pie rezultāta 89:72, kas nozīmēja 17 punktu handikapu kurzemniekiem.
Atbildes spēle “Arēnā Ogre” norisināsies 17. janvārī. Šī pāra uzvarētājiem pretī stāsies studentu kaujas spēcīgākā komanda.
“Ventspils” – “Ogre” 89:72 (27:20, 22:14, 24:23, 16:15)
Ventspils: Šeltons 21, Urkis 17, Tomass 16 (11 atl.b.), Atanasovs 12, Ausējs 10, Birkāns 6 (6 rez.p.), Zaķis 5, Bērze 2.
Ogre: Ndžoks-Tadžorē 19 (12 atlb.), Apsītis 16, Nelsons 10, Kampuss 8, Dārgais 5 (6 rez.p.), Šundels 5, Poluiaktovs 4, Avotiņš 2, Simsons 2, Bērziņš 1, Lastiņš.