BK “Ogre” lēni sāk un nespēj atspēlēties pret “Kalev/Cramo”

Sākumsastāvi:

Ogre: Razniks, Zēbergs, Žunda, Dārgais, Sīpoliņš.

Kalev: Dorbeks, Beklers, Toms, Hermets, Tapē.

Spēle “Ogres” basketbolistu izpildījumā sākās pagalam miegaini, ļaujot bez lielas pretestības gūt punktus Igaunijas čempioniem un pašiem trāpot tikai vienu trejaci pirmo spēles piecu minūšu laikā. Somu saspēles vadītājs Severi Kaukiainens pirmā ceturkšņa gaitā panāca igauņu komandai jau +17. Bez amerikāņu viesspēlētāja Mailza Raznika gūtajiem punktiem nekas cits “Ogrei” īpaši nesanāca, zaudējot pirmo ceturksni ar 11:25.

Līdz otrās ceturtdaļas vidum “Ogre” jau sāka ievirzīt spēli sev pozitīvākā gultnē, Kristapam Dārgajam trāpot divus metienus pēc kārtas un samazinot atstatumu līdz tikai pieciem punktiem (30:35). Igaunijas čempioni pretī lika 14-0 izrāvienu, pēc kura ogrēniešiem atkal vajadzēja pamatīgi kārpīties ārā no dubļiem. Puslaika beigas tika sagaidītas pie rezultāta 38:49.

Trešajā periodā Rihards Zēbergs guva punktus no groza apakšas, sadeldējot atstatumu līdz astoņiem punktiem. Taču tiklīdz Igaunijas flagmanis sajuta “deguma smaku”, tā Heiko Rannulas komanda veica izrāvienu, lai atkal nostātos drošākā vadībā. Pirms noslēdzošās desmitminūtes “Ogre” bija iedzinējos ar 52:67.

Pēdējā ceturkšņa ievadā Kārlis Žunda realizēja divus tālos metienus, taču tās bija atbildes uz “Kalev/Cramo” sekmēm no trīs punktu līnijas, tādēļ rezultāta starpība ogrēniešiem par labu neruka. Pēdējās trīs minūtēs gan no groza apakšas, gan tālās līnijas, gan arī no sodiņā atzīmes precīzs bija Anrijs Miška, bet savus debijas punktus “Kalev/Cramo” labā guva Stefans Vākss. Beigās “Kalev/Cramo” pamatīgi aizbēga un ogrēniešiem nācās turnīra tabulā ierakstīt zaudējumu ar beigu rezultātu 69:95.