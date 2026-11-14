BK "Ogre" mājās piekāpās igauņiem

Ogrēnieši maču zaudēja tālmetienos, realizējot tikai deviņus no 32, tikmēr viesi izmeta mazāk (24), bet trāpīja vairāk (10). Kopumā Keilas komanda realizēja pusi metienu no spēles jeb 32 no 64, bet “Ogre” – 27 no 62. Viesi pieļāva desmit kļūdas, bet mājinieki – astoņas.
Spēles pirmais ceturksnis izvērtās diezgan sīvs, un ogrēniešiem vairākas reizes izdevās izvirzīties vadībā. Tomēr pēc pirmajām desmit minūtēm vadībā bija “Keila” (21:23).
Otrajā ceturtdaļā viesi savu pārsvaru palielināja tikai par vienu punktu. Uz brīdi “Ogre” bija iedzinējos ar deviņu punktu deficītu, taču trīs tālmetieni palīdzēja to samazināt, un tādējādi mājinieki pēc pirmā puslaika bija zaudētājos ar -3 (38:41).
“Ogres” lielais deficīts radās tieši otrajā spēles puslaikā. Trešajā ceturtdaļā komanda ielaida 28 punktus, tikmēr pati guva tikai 15. Tādējādi tās deficīts pieauga jau līdz 16 punktiem.
Noslēdzošajā ceturksnī ogrēnieši cienīgi pacīnījās un uz brīdi samazināja savu deficītu līdz tikai sešiem punktiem. Galu galā mājiniekiem tomēr nācās piekāpties un piedzīvot savu sezonas piekto zaudējumu ar rezultātu 81:89.
Ogre – Keila KK 81:89 (21:23, 17:18, 15:28, 28:20)
Ogre: Vītols 17 (6rp), Dobss 16, Zunda 16, Sīpoliņš 15 (9ab), Lobzingers 10 (6ab), Jēkabsons 7, Simsons, Kapustāns, Kurjavcevs, Polujaktovs
Keila KK: Kārs-Viljamss 19 (11ab), Šimanskis 18, Kārters 14 (6ab), Mārks 13 (6ab), Rums 12 (8rp), Bērziņš 7, Kirsipū 3, Matute 3, Aimre, Poldrūss, Ermakovs