“Ogre” pēc laba pirmā puslaika otrajā guva tikai 23 punktus, bet visā spēlē vienīgais vairāk par 10 iemeta jaunais amerikānis Anderss Nelsons – 13 punkti, taču 1/9 no tālienes un 4/16 no spēles. Guntim Sīpoliņam 10 punkti un septiņas atlēkušās bumbas, Džastinam Ndžokam-Todžarē astoņi punkti un 11 atlēkušās bumbas, Reinim Avotiņam astoņi punkti un deviņas atlēkušās bumbas, bet Kristapam Dārgajam trīs punkti un 13 atlēkušās bumbas.
Mājiniekiem ar 17 punktiem un 14 atlēkušajām bumbām izcēlās Karls Lipss, bet Robertam Valgem 16 punkti un septiņas piespēles. Abas komandas uzbruka ar briesmīgu precizitāti – no tālienes 19% pret 18% Tartu labā (5/26 pret 6/32), no spēles 32% pret 30% Tartu labā (25/78 pret 21/70), no soda līnijas 61% pret 58% Ogres labā (11/18 pret 10/17).
Spēli labāk sāka Tartu basketbolisti, pēc Markusa Ilvera tālmetiena panākot 15:8, taču ar trejačiem atbildēja arī Kārlis Apsītis un Gustavs Kampuss, bet Reinis Avotiņš ar triecienu grozā jau deva vadību ogrēniešiem – astoņu punktu izrāviens 82 sekundēs un 16:15. “Ogre” noķēra vilni un pēc Džastina Ndžoka-Todžarē groza pirmā puslaika izskaņā ieguva spēles lielāko pārsvaru – 36:24.
Trešajā ceturksnī līdervienība ar 12:1 izrāvienu atjaunoja līdzsvaru (43:43), bet ceturtās ceturtdaļas sākumā ar deviņu punktu izrāvienu arī pārņēma vadību (54:49). Kampuss, gūstot grozu ar sodu, ogrēniešus pietuvināja metiena attālumā (52:54), tomēr Lipss trīs minūtes līdz beigām Tartu komandai deva jau astoņu punktu pārsvaru (60:52). Uzvaru no rokām “Tartu Ülikool” vairs neizlaida – 65:59.
“Ogre” visas piecas uzvaras šosezon izcīnījusi pret apakšējo piecinieku, bet zaudējusi visās sešās spēlēs pret labāko septiņnieku. Pēc izlašu pauzes ogrēnieši 5. decembrī uzņems “Liepāju”.
Tartu Ülikool – Ogre 65:59 (15:16, 12:20, 16:11, 22:12).
Rezultatīvākie spēlētāji:
Ogre: Nelsons 13 (3p. 1/9, no spēles 4/16), Sīpoliņš 10 (7ab), Kampuss 9 (3p. 1/10, no spēles 3/16), Ndžoks-Todžarē 8 (11ab), Avotiņš 8 (9ab), Apsītis 6, Dārgais 3 (13ab), Polujahtovs 2, Šundeļs.