“BK Ogre” pārbaudes spēlē uzvar lietuviešus; sezona vairs nav aiz kalniem

Ogrēniešu uzvaru ar 22 punktiem sekmēja Kārlis Apsītis, Juris Vītols guva 17 punktus, Bruno Jēkabsons pievienoja 16 punktus, bet vēl 14 punktus iekrāja Ouens Lobsingers.
BK “Ogre” galvenais treneris Artūrs Visockis-Rubenis par uzvaru pārbaudes spēlē: “Spēles sākumā dabūjām kārtīgu sitienu pa muti. Tomēr gods, kam gods — vīri adaptējās, “noslaucīja asinis” un kopā atradām veidu, kā uzvarēt. Ar katru šādu testu augam. Tieši tāpēc ir tik vērtīgi pārbaudes spēles aizvadīt pret Lietuvas komandām.”
Pirmssezonā atlikusi vēl viena pārbaudes spēle — 19. septembrī pulksten 15.00 Kauņā pret “Omega Tauras”.