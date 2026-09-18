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Piektdiena, 18. septembris, 2026 10:43

“BK Ogre” pārbaudes spēlē uzvar lietuviešus; sezona vairs nav aiz kalniem

Osports.lv
“BK Ogre” pārbaudes spēlē uzvar lietuviešus; sezona vairs nav aiz kalniem
Foto: osports.lv
Piektdiena, 18. septembris, 2026 10:43

“BK Ogre” pārbaudes spēlē uzvar lietuviešus; sezona vairs nav aiz kalniem

Osports.lv

“BK Ogre” trešdien viesos ar 90:85 pārspēja Lietuvas komandu “Nevežis” (Ķēdaiņi). Rezultatīvākais ogrēniešu rindās ar 22 punktiem bija Kārlis Apsītis.

Ogrēniešu uzvaru ar 22 punktiem sekmēja Kārlis Apsītis, Juris Vītols guva 17 punktus, Bruno Jēkabsons pievienoja 16 punktus, bet vēl 14 punktus iekrāja Ouens Lobsingers.

BK “Ogre” galvenais treneris Artūrs Visockis-Rubenis par uzvaru pārbaudes spēlē: “Spēles sākumā dabūjām kārtīgu sitienu pa muti. Tomēr gods, kam gods — vīri adaptējās, “noslaucīja asinis” un kopā atradām veidu, kā uzvarēt. Ar katru šādu testu augam. Tieši tāpēc ir tik vērtīgi pārbaudes spēles aizvadīt pret Lietuvas komandām.”

Pirmssezonā atlikusi vēl viena pārbaudes spēle — 19. septembrī pulksten 15.00 Kauņā pret “Omega Tauras”.

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