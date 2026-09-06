“BK Ogre” pārbaudes spēlē zaudē Lietuvas komandai “Taurage”

“BK Ogres” rindās rezultatīvākais bija garā gala spēlētājs Ovens Lobzingers, kurš realizēja astoņus no deviņiem divu punktu metieniem, kopumā iekrājot 26 punktus. Guntis Sīpoliņš sekoja ar 12 punktiem un piecām izcīnītām atlēkušajām bumbām. “Taurage” rindās Donovans Džeksons iekrāja 19 punktus, kamēr Haris Bratonovičs guva 18 ačus. Savukārt Andrijs Voinalovičs savas jaunās komandas sastāvā debitēja ar deviņiem punktiem.
“Taurage” – “Ogre” 116:86 (30:15, 27:26, 29:20, 30:25)
Ogre: Lobzingers 26 (2p. 8/9, 3p. 3/6), Sīpoliņš 12, Jēkabsons 11, Simsons 10, Vītols 9, Apsītis 6, Hlebovickis 5, Kapustāns 4, Poluiaktovs 2, Rullis 1.