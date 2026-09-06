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Svētdiena, 6. septembris, 2026 07:44

“BK Ogre” pārbaudes spēlē zaudē Lietuvas komandai “Taurage”

Osports.lv
“BK Ogre” pārbaudes spēlē zaudē Lietuvas komandai “Taurage”
Foto: osports.lv
Svētdiena, 6. septembris, 2026 07:44

“BK Ogre” pārbaudes spēlē zaudē Lietuvas komandai “Taurage”

Osports.lv

Trešo pārbaudes spēli aizvadīja trenera Artūra Visocka-Rubeņa vadītā “BK Ogre”, kas pēc divām spēku samērošanām ar Latvijas studentu komandām nu mēģināja ķerties pie ragiem lietuviešu vēršiem. Tomēr izbraukuma spēlē pret Lietuvas augstākās līgas debitanti “Taurage” ogrēniešiem nācās agri nonākt iedzinējos un piekāpties ar rezultātu 86:116.

“BK Ogres” rindās rezultatīvākais bija garā gala spēlētājs Ovens Lobzingers, kurš realizēja astoņus no deviņiem divu punktu metieniem, kopumā iekrājot 26 punktus. Guntis Sīpoliņš sekoja ar 12 punktiem un piecām izcīnītām atlēkušajām bumbām. “Taurage” rindās Donovans Džeksons iekrāja 19 punktus, kamēr Haris Bratonovičs guva 18 ačus. Savukārt Andrijs Voinalovičs savas jaunās komandas sastāvā debitēja ar deviņiem punktiem.

“Taurage” – “Ogre” 116:86 (30:15, 27:26, 29:20, 30:25)
Ogre: Lobzingers 26 (2p. 8/9, 3p. 3/6), Sīpoliņš 12, Jēkabsons 11, Simsons 10, Vītols 9, Apsītis 6, Hlebovickis 5, Kapustāns 4, Poluiaktovs 2, Rullis 1.

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