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Svētdiena, 30. augusts, 2026 12:23

BK "Ogre" pārbaudes spēlē pārspēj "RSU/VEF Rīga"

BK "Ogre"/OgreNet
BK "Ogre" pārbaudes spēlē pārspēj "RSU/VEF Rīga"
Foto: BK "Ogre"
Svētdiena, 30. augusts, 2026 12:23

BK "Ogre" pārbaudes spēlē pārspēj "RSU/VEF Rīga"

BK "Ogre"/OgreNet

Vakardien basketbola klubs (BK) "Ogre" pārbaudes spēlē spēkojās ar "RSU/VEF Rīga" komandu. Šoreiz pārāka bija Ogres komanda, kas ar rezultātu 81:70 pārspēja pretiniekus no Rīgas.

Turpinām gatavošanos jaunajai sezonai, soli pa solim veidojot gan komandas sportisko formu, gan savstarpējo sapratni laukumā. Šajā spēlē iespēja sevi apliecināt tika arī vairākiem jaunajiem Ogres Basketbola skolas audzēkņiem, turpinot veidot ciešāku sasaisti ar LBL2 komandu.

BK “Ogre” galvenais treneris Artūrs Visockis-Rubenis pēc spēles: “Paldies RSU/VEF Rīga par šo spēli. Bija vērtīgi spēlēt pret agresīvu un organizētu komandu.
Šobrīd vēl tikai ejam ceļu uz labāko sportisko formu. Kamēr mums nav pieejami vairāki pamatsastāva spēlētāji, tā ir laba iespēja dot vairāk spēles laika jaunajiem Ogres Basketbola skolas audzēkņiem. Šobrīd veidojas ļoti laba sasaite arī ar mūsu LBL2 komandu.
Vēlos pateikt paldies arī Uldim, Eglei, Artūram, Ernestam un Dāvim, kuri ļoti veiksmīgi vada komandas darbu brīžos, kad man jābūt Latvijas izlases rīcībā. Cenšamies viens otru papildināt un kopā veidot vienotu vīziju.
Ar pirmdienu komandai pievienosies arī Kārlis Apsītis, ceram arī uz Dreika drīzu atgriešanos pēc nelielām veselības problēmām. 
Turpinām. Soli pa solim."
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