Pirmdiena, 2. augusts, 2021 11:35

BK "Ogre" pastiprina sastāvu ar amerikāni Reisonu

Leta
BK "Ogre" pastiprina sastāvu ar amerikāni Reisonu
Breilons Reisons | Foto: John Lappa/Sudbury Star/Postmedia Network
Pirmdiena, 2. augusts, 2021 11:35

BK "Ogre" pastiprina sastāvu ar amerikāni Reisonu

Leta

26 gadus vecais Reisons aizvadītās četras sezonas spēlēja Kanādā, ar pusgadu ilgu pārtraukumu pārstāvot komandu Ķīnā.
Savā pēdējā sezonā Sadberī "Five" komandas sastāvā Reisons 19 Kanādas čempionāta spēlēs vidēji guva 22,4 punktus, atdeva 7,1 rezultatīvu piespēli un izcīnīja 4,8 atlēkušās bumbas. Reisons bija līgas trešais rezultatīvākais spēlētājs.

Koledžu basketbolā Reisons pārstāvēja Mičiganas Centrālā universitāti.

Tāpat "Ogrē" nākamsezon spēlēs 20 gadus vecais latviešu basketbolists Ojārs Bērziņš, kurš kopš 2018.gada bija Spānijas kluba Mursijas UCAM paspārnē.

Aizvadītajā sezonā latviešu basketbolists "Cartagena" sastāvā kļuva par Spānijas pēc spēka ceturtās līgas čempionu. 30 aizvadītajos mačos viņš vidēji laukumā pavadīja 26 minūtes, kuru laikā guva desmit punktus, izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli un pārtvēra vienu bumbu.

Savā līdz šim pēdējā sezonā Latvijā Bērziņš 2017./2018.gadā "Valmiera"/ORDO sastāvā 29 spēlēs izcēlās ar 5,1 punktu un 2,1 rezultatīvu piespēli, bet Baltijas Basketbola līgā 12 mačos viņa kontā bija vidēji 5,8 punkti un 2,4 rezultatīvas piespēles.

Bērziņš 2018.gadā Latvijā notikušajā Eiropas U-18 čempionātā palīdzēja komandai izcīnīt sudrabu.

"Ogre" aizvadītajā sezonā izcīnīja bronzu Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā. Arī Latvijas Basketbola līgā ogrēnieši sasniedza bronzas sēriju, kas gan Covid-19 dēļ tika pārtraukta.

