BK "Ogre" dalībnieki atzīst, ka panākumus guvuši lielā mērā pateicoties atbalstam, ko saņēmuši pirmssezonas posmā, gatavojoties turnīriem, kā arī cīnoties par medaļām.
BK "Ogre" veiksmīgi aizritēja arī Latvijas Basketbola līgas Čempionāts, noslēguma tabulā BK "Ogre" un BK "Liepāja" komandām tika piešķirta dalīta 3./4. vieta.
Sestdiena, 12. jūnijs, 2021 10:50
BK "Ogre" pateicas par atbalstu
Pēc veiksmīgi aizvadītas sezonas un dramatiskā cīņā iegūtas bronzas medaļas Latvijas – Igaunijas līgas Čempionāta, BK "Ogre" komanda pateicās Ogres novada pašvaldības priekšsēdētājam Egilam Helmanim par atbalstu, pasniedzot komandas fotogrāfiju.