Ceturtdiena, 09.10.2025 21:21
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:21
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 12. jūnijs, 2021 10:50

BK "Ogre" pateicas par atbalstu

ogresnovads.lv
BK "Ogre" pateicas par atbalstu
Sestdiena, 12. jūnijs, 2021 10:50

BK "Ogre" pateicas par atbalstu

ogresnovads.lv

Pēc veiksmīgi aizvadītas sezonas un dramatiskā cīņā iegūtas bronzas medaļas Latvijas – Igaunijas līgas Čempionāta, BK "Ogre" komanda pateicās Ogres novada pašvaldības priekšsēdētājam Egilam Helmanim par atbalstu, pasniedzot komandas fotogrāfiju.

BK "Ogre" dalībnieki atzīst, ka panākumus guvuši lielā mērā pateicoties atbalstam, ko saņēmuši pirmssezonas posmā, gatavojoties turnīriem, kā arī cīnoties par medaļām.

BK "Ogre" veiksmīgi aizritēja arī Latvijas Basketbola līgas Čempionāts, noslēguma tabulā BK "Ogre" un BK "Liepāja" komandām tika piešķirta dalīta 3./4. vieta.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?