“Ventspils” spēlēs Latvijas Basketbola līgas pusfināla stadijā 30. reizi pēc kārtas. Kurzemnieki allaž bijuši starp Latvijas četrām spēcīgākajām komandām katru gadu kopš 1996. gada pavasara, bet pēdējoreiz bez LBL godalgas ventspilnieki palikuši 1997. gadā.
Sākumsastāvi:
Ventspils: Birkāns, Šeltons, Bērze, Tomass, Zaķis.
Ogre: Šundels, Kampuss, Dārgais, Ndžoks-Tadžorē, Avotiņš.
Spēles sākumā ogrēniešus priekšā izvirzīja Kristapa Dārgā precīzie metieni no groza apakšas, bet Gustavs Kampuss deva Daugavas krasta komandai vadību ar 10:4. Pašās pirmās ceturtdaļas beigās “Ventspils” veica 7-0 izrāvienu, ko ar trejaci pirms perioda beigu signāla noslēdza Amands Urkis. Lietuvieša tālmetiens ļāva ventspilniekiem ceturtdaļu beigt ar minimālu vadību – 22:21.
Otrajā desmitminūtē mājiniekiem precīzus trīnīšus grozā lidināja Ronalds Zaķis un Roberts Bērze. Ceturtdaļas vidū Amands Urkis izpelnījās tehnisko piezīme pēc “pārāk maziņš” žesta izpildīšanas pretinieku komandas spēlētāja virzienā. Šis pārkāpums ļāva Gustavam Kampusam gūt četrus punktus pēc kārtas. Tuvojoties puslaika beigām, divus trīnīšus pēc kārtas realizēja Edvards Mežulis, bet pēdējie puslaika punkti nāca ogrēniešu kapteiņa izpildījumā. Dodoties uz ģērbtuvēm, “Ventspils” bija komfortablā vadībā ar 54:42.
Otrajā puslaikā spēle turpināja virzīties ogrēniešiem nepareizajā virzienā, aizvien tuvāk nākot Ulda Švēdes trenētās komandas sezonas noslēgumam. Artūram Ausējam trāpot savu spēles pirmo precīzo trejaci, “Ventspils” vadība bija izaugusi jau līdz +22. Trešā ceturkšņa pēdējos punktus ar trejaci guva Žistēns Ndžoks-Tadžorē, tomēr “Ogre” vēl aizvien atradās pagalam nepateicīgā situācijā, iepaliekot ar 64:80.
Pēdējās ceturtdaļas ievadā trīnīti grozā iegrabināja Renārs Brikāns, kuram brītiņu vēlāk sekoja arī Ārons Džonsons-Kešs. Līdz spēles izskaņai balto karogu izkārt gatavs nebija Kristaps Dārgais, kurš vēl ar individuālām pūlēm vilka savas komandas uzbrukumu, tomēr vienam pašam “Ogres” kapteinim nepietika spēka, lai izglābtu savu komandu. Divas minūtes pirms mača beigām trīsciparu skaitli uz tablo “Ventspils” komandas basketbolisti sasniedza ar Roberta Bērzes realizēto trīs punktu metienu. Niknu punktu no “Ogres” puses spēlei uzlika Reinis Avotiņš, ietriecot bumbu grozā ar vienu roku. Pēdējos punktus mačā gan guva Nikolajs Atanasovs, noformējot beigu rezultātu 104:82 un aizslaukot “Ogri” trīs spēlēs.
Ar šo zaudējumu “Ogre” noslēgusi savu sezonu, trešo gadu pēc kārtas paliekot aiz Latvijas čempionāta labāko četrinieka. Savukārt “Ventspils” spēlētāji nu var asināt savus zobenus kaujai pret “VEF Rīga” komandu. Ventspilnieki šosezon jau cīnījās pret Vefiņu Latvijas – Igaunijas basketbola līgas izslēgšanas spēļu ceturtdaļfinālā.
“Ventspils” – “Ogre” 104:82 (22:21, 32:21, 26:22, 24:18)
Ventspils: Zaķis 18, Urkis 18, Urkis 18, Tomass 13 (11 atl.b., 4 blok.m., 3 pāt.b.), Šeltons 12 (10 rez.p.), Bērze 8, Ausējs 7, Birkāns 7 (7 rez.p.), Džonsons-Kešs 3, Atanasovs 2, Teirumnieks.
Ogre: Dārgais 30 (10 atl.b.), Kampuss 23, Apsītis 9, Ndžoks-Tadžorē 7, Šundels 6 (5 rez.p., 3 pārt.b.), Avotiņš 4, Simsons 3, Nelsons, Sīpoliņš, Šorts, Lastiņš, Poluiaktovs.