Jau trešo spēli pēc kārtas “Kalev/Cramo” komandā izlaida Anrijs Miška. Savukārt debiju Tallinas komandā piedzīvoja cits Latvijas basketbolists – Iļja Kurucs, kurš laukumā pavadīja nepilnas 11 minūtes, kopumā gūstot sešus punktus (2p. 3/4) un izcīnot vienu bumbu zem groziem.
Sākumsastāvi:
Kalev: Kaukiainens, Rozentāls, Akufs, Toms, Dželkss.
Ogre: Nelsons, Šundels, Dārgais, Ndžoks-Tadžorē, Sīpoliņš.
Spēles ievadā Hugo Toms pavilka Igaunijas čempionvienības uzbrukuma vezumu. “Kalev/Cramo” uz mirkli bija aizsteigušies jau līdz 11 punktu atstatumam, bet ogrēniešu garo vīru Žistēna Ndžoka-Tadžorē un Reiņa Avotiņa tālie metieni samazināja viesu deficītu. Pirmā ceturkšņa pēdējos punktus guva precīziem soda metieniem guva Kārlis Apsītis, pietuvojot Latvijas vienību līdz četriem punktiem – 24:28.
Otrā ceturkšņa gaitā savas jaunās komandas rindās aizvien labāk sāka iejusties Marlons Šorts, kura trāpītais metiens uz mirkli izvirzīja ogrēniešus priekšā (42:41). Mājinieki atbildēja ar sešu punktu izrāvienu, bet pirms iešanas uz ģērbtuvēm komandas šķīra viens punkts par labu igauņiem – 52:51.
Trešā ceturkšņa gaitā ogrēnieši turpināja mīt uz papēžiem Igaunijas flagmanim. Trešā perioda pēdējā minūtē Kārļa Apsīša realizētais trejacis panāca neizšķirtu 74:74, pie šī rezultāta komandām sagaidot izšķirošo spēles daļu. Līdz mača noslēdzošajam ceturksnim Iļja Kurucs bija bez ievērības cienīgām statistikas atzīmēm, bet pēdējā perioda ievadā Cēsu basketbola audzēknis deva svarīgu ieguldījumu savai komandai. Izšķirošā ceturkšņa ievadā Kurucs sameta grozā trīs pustālos metienus, iestumjot “Kalev/Cramo” uzbrukuma vezumu uzvarošā vektorā. Spēles beigās igauņi atjaunoja savu lielāko mača pārsvaru, nokārtojot uzvaru ar 104:93.
“Kalev/Cramo” sezonas beigās vēl viesosies Ventspilī, bet ogrēniešiem palikusi vēl spēle pret “Latvijas Universitāti”.
“Kalev/Cramo” – “Ogre” 104:93 (28:24, 24:27, 22:23, 30:19)
Kalev: Toms 28, Kaukiainens 16, Rozentāls 16, Makke 16, Dželkss 10, Akufs 8, Kurucs 6, Kurbass 4.
Ogre: Šorts 18, Apsītis 17, Avotiņš 15, Ndžoks-Tadžorē 11, Šundels 10, Dārgais 9, Nelsons 8, Sīpoliņš 5, Poluiaktovs.