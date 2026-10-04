“BK Ogre” piekāpjas “Rīgas Zeļļiem”

Uzvarētāju labā pieci spēlētāju guva vismaz 11 punktus, bet rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Aizeks Džonsons, kurš trāpīja visus septiņus metienus (2p. 6/6, 3p. 1/1). Pretinieku rindās 19 punktus sameta bijušais “Zeļļu” saspēlnieks Juris Vītols.
“Zeļļu” starta sastāvā salīdzinājumā ar Eirokausa uzvaru pār Tortonu (86:84) bija divas izmaiņas – uzvaras metiena autora Bena Šungu nebija pieteikumā, Tailers Vols gāja uz maiņu, bet viņu vietā sāka Tonijs Pērkinss un Jānis Bērziņš. Ogrēniešiem savukārt spēli sāka 20 gadus vecais Jēkabs Kapustāns.
Pēc zoles nereti nāk krišana, taču “Zeļļi” maču sāka jaudīgi, jau pirmajās nepilnās trijās minūtēs sametot 15 bezatbildes punktus. Rīdzinieku dominance turpinājās, un divas minūtes līdz pirmā ceturkšņa beigām Rolands Šulcs ar tālmetienu panāca jau 22 punktu pārsvaru (32:10). Simtu “Zeļļi” pārsniedza sešas minūtes līdz beigām (101:73) un uzvarēja ar 110:85.
“Zeļļi” otrdien ULEB Eirokausā ciemosies Rostokā, bet apvienotajā līgā piektdien dosies arī uz Tartu. Ogrēnieši pēc nedēļas sestdien mājās pirmo uzvaru meklēs pret “Latvijas Universitāti”.
Rīgas Zeļļi – Ogre 110:85 (34:15, 28:21, 29:23, 19:26).
Rīgas Zeļļi: Džonsons 15, Šulcs 14, Skuja 14, Talcis 13, Perkinss 11, Tkačenko 8, Bērziņš 7 (9ab, 6rp), Vols 7 (8ab, 6rp), Varns 7, Ķikusts 6, Feierbergs 5, Nikolajevs 3.
Ogre: Vītols 19 (5rp), Lobsingers 16, Dobss 15 (3p. 1/9), Sīpoliņš 9 (7ab), Jēkabsons 8, Hlebovickis 7, Apsītis 6, Simsons 5, Šilke-Žunda, Kapustāns, Kudrjavcevs, Poļujahtovs.