Atkal “Ventspils” rindās dominēja Kamerons Šeltons un Braients Tomass. Aizsargs sameta 27 punktus (2p. 2/7, 3p. 5/7, 1p. 2/2), izcīnīja desmit atlēkušās bumbas un veica trīs rezultatīvas piespēles. Garais spēlētājs kurzemniekiem palīdzēja ar 16 punktiem un pieciem bloķētiem metieniem.
“Ogres” rindās rezultatīvākais ar 13 gūtiem punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām bija Žistēns Ndžoks-Tadžorē. Savukārt 11 punktus iekrāja Gustavs Kampuss.
“Ventspils” komanda ar šo uzvaru nonākusi soļa attālumā no tikšanās pusfinālā ar “VEF Rīga”.
Sākumsastāvi:
Ogre: Nelsons, Kampuss, Dārgais, Ndžoks-Tadžorē, Sīpoliņš.
Ventspils: Birkāns, Šeltons, Bērze, Tomass, Zaķis.
Ceturtdaļfināla dueļa otro spēli ar diviem precīziem trejačiem viesu komandai ievadīja Kamerons Šeltons, bet “Ogres” galvenais treneris Uldis Švēde, pēc agras nonākšanas astoņu punktu iedzinējos, bija spiests prasīt minūtes pārtraukumu, lai sapurinātu savu komandu. Tomēr tūlītēju efektu šis pārtraukums nedeva, ventspilniekiem paspējot tikt līdz pat +13. Pirmā ceturkšņa izskaņā mājinieki uzķēra savu uzbrukuma spēli, īsi pirms beigu signāla trejaci grozā raidot Kārlim Apsītim. Tas ogrēniešus pietuvoja līdz divu metienu attālumam – 22:26.
Tikai pēc 12 nospēlētām minūtēm treneris Švēde nolēma no rezervistu soliņa piecelt Marlonu Šortu, kurš pirmajā sērijas spēlē bija otrais rezultatīvākais savas komandas rindās. “Ventspils” turpināja turēties pie vadības grožiem arī otrās ceturtdaļas gaitā, lielāko pārsvaru sasniedzot tieši pirms puslaika beigām, kad Braients Tomass aplaupīja Gustavu Kampusu un ātrajā uzbrukumā guva vieglus punktus, atgriežot kurzemniekus pie desmit punktu pārsvara – 42:32.
Otrā puslaika ievadā ogrēniešu uzbrukums bija pagalam slābans, ļaujot “Ventspils” basketbolistiem aizsniegties līdz 20 punktu pārsvaram. Ceturkšņa beigās Reinis Avotiņš izprovocēja pretinieku piezīmes un sameta sešus soda metienus. Tomēr pirms pēdējām desmit minūtēm mājinieki pie 43:59 bija pagalam nepateicīgā situācijā.
Noslēdzošajā desmitminūtē Braients Tomass ar atlētisku lēcienu trieca bumbu grozā no augšas. Savukārt “Ogres” rindās ar baltā karoga pacelšanu mierā nebija Žistēns Ndžoks-Tadžorē, kurš teju vienpersoniski vilka Daugavas krasta komandas uzbrukumu. Tomēr viens nebija cīnītājs, “Ogrei” tā arī nespējot mainīt spēles likteni. Ar rezultātu 66:75 ogrēnieši piedzīvoja sērijas otro zaudējumu, nonākot viena zaudējuma attālumā no sezonas noslēgšanas.
Sērijas trešā spēle norisināsies piektdien Ventspils olimpiskajā centrā.
“Ogre” – “Ventspils” 66:75 (22:26, 10:16, 11:16, 23:16)
Ogre: Ndžoks-Tadžorē 13 (9 atl.b.), Kampuss 11, Avotiņš 9, Apsītis 8, Sīpoliņš 7, Dārgais 5 (10 atl.b., 6 rez.p.), Šundels 4, Nelsons 4, Simsons 3, Šorts 2.
Ventspils: Šeltons 27 (10 atl.b.), Tomass 16 (5 bloķ.m.), Mežulis 11, Birkāns 8, Zaķis 7, Urkis 2, Bērze 2, Ausējs 1, Atanasovs 1, Džonsons-Kešs.