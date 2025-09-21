BK “Ogre” saspringtā galotnē piekāpjas “Pērnavai” un cīnīsies par Superkausa bronzu

Ar 14 punktiem atzīmējās Keišons Deividsons, bet par punktu mazāk iekrāja Anatolijs Šundels un Gustavs Kārlis Kampuss. Savukārt ogrēniešu kapteinis Kristaps Dārgais jau atkal nodemonstrēja centību cīņā zem groziem, tiekot pie 11 atlēkušajām bumbām.
“Pērnavas” rindās rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Jonatans Arvidsons, bet 12 punkti Daniela Johansona kontā.
Jāatzīmē, ka “Ogre” šim mačam bija pieteikusi vien deviņus basketbolistus.
Pirmajā ceturtdaļā Latvijas klubs labi darbojās aizsardzībā, vairākkārt pārķerot bumbu. Arī situācijās, kad ″Pērnavas″ kluba basketbolisti tika pie metiena, tas lielākoties bija gana sarežģīts.
Otrajā ceturtdaļā ogrēniešu uzbrukums apsīka un divas minūtes pirms ceturkšņa izskaņas Devins Lī Heriss jau panāca punkta pārsvaru ″Pērnavai″ (31:30). Turpinājumā viesi izcīnīto pārsvaru tikai palielināja un piecas sekundes pirms pirmā puslaika beigām Hendriks Ēlmae ar divu punktu metienu panāca jau +6.
Trešajā ceturksnī ogrēnieši deficītu samazināja tikai par vienu punktu, bet ceturtajā ceturtdaļā Igaunijas klubam pārsvaru izdevās palielināt līdz 10 punktiem. Ogrēnieši nepadevās un ar 7:0 izrāvienu deficītu divas minūtes līdz pamatlaika beigām deficītu samazināja līdz trīs punktiem.
40 sekundes pirms pamatlaika beigām Anatolijs Šundels ar tālmetienu pēc bloka rezultātu izlīdzināja, bet jau nākamajā uzbrukumā Heriss atbildēja ar 2+1 gājienu, atjaunojot trīs punktu pārsvaru ″Pērnavai″.
Pēc minūtes pārtraukuma pie brīva tālmetiena tika ogrēniešu snaiperis Kārlis Apsītis, kurš nekļūdījās, bet tiesneši pēc atkārtojuma apskatīšanas norādīja, ka ogrēniešu basketbolists uzkāpis uz tālmetiena līnijas.
“Ogre” 16 sekundes pirms spēles beigām no pretiniekiem saņēma dāvanu, kā rezultātā Keišons Deividsons pie -1 varēja izpildīt uzvaru nesošo metienu, tomēr viņa mēģinājums no pustālās distances nebija precīzs un ″Pērnava″ varēja svinēt uzvaru.
Ogre – Pērnava 67:68 (16:11, 16:27, 19:18, 16:12)
Ogre: Sīpoliņš 15 (7ab), Deividsons 14, Kampuss 13, Šundels 13, Polujahtovs 4, Dārgais 3 (11ab), Avotiņš 3, Apsītis 2, Kudrjavcevs.
Pērnava: Arvidsons 13, Hohansons 12, Heriss 9, Āvs 7, Ilvess 7, Ēlmae 6, Džonsons 6, Serhejevs 4, Lotuss 2, Hints 2.