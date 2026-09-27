“BK Ogre” sezonas atklāšanas spēlē piekāpjas komandai “VEF Rīga”

Uzvarētāju ražīgākais spēlētājs bija Aigars Šķēle, kurš sakrāja 18 punktus (2p. 5/6, 3p. 2/2, 1p. 2/3), izdarīja četras rezultatīvas piespēles un pārtvēra divas pretinieku bumbas. Ar 15 punktiem rīdzinieku rindās sekoja Džordans Sīrss, bet velna duci iekrāja Mareks Mejeris.
“Ogres” rindās sezonas debijas spēlē ar 18 punktiem izcēlās Valsts aizsardzības dienesta karavīrs Juris Vītols, kurš komandas biedrus apgādāja arī ar trīs rezultatīvām piespēlēm. Pa 13 punktiem ogrēniešu rindās iekrāja Guntis Sīpoliņš un Dreiks Dobss.
Sākumsastāvi:
Ogre: Vītols, Kudrjavcevs, Šilke-Žunda, Lobzingers, Sīpoliņš.
VEF: Sīrss, Šķēle, Rodrigess, Kellijs, Mejeris.
Mača sākumā labā tempā punktus krāja abas divas komandas. Viesu sekmēm rezultatīvi atbildēja Guntis Sīpoliņš, pēc piecām spēlētām minūtēm rēķinam esot 13:13. Ceturkšņa otrajā pusē izrāviens padevās rīdzīniekiem, ar Artūra Ozola metienu no groza apakšas viesu pārsvaram izaugot līdz +10. Spēles pirmās desmit minūtes iztecēja pie rezultāta 20:29. Rīdzinieki otrajā periodā bija tikuši līdz duča pārsvaram, bet mājinieku pusē nelielu izrāvienu ievadīja Kārļa Apsīša precīzais trejacis. “Ogre” kā caurumu pretinieku aizsardzības vaļņos identificēja Amari Kelliju, kuram caurgājienos mājinieki devās garām kā stāvošam. Puslaika beigās grozā iekrita Aigara Šķēles trīnītis, kas pandām uz ģērbtuvēm ļāva doties ar sev labvēlīgo 52:43.
Trešajā ceturksnī Lukas Hlebovicka trāpītais trīnītis pievilka ogrēniešus līdz sešiem punktiem. Līdz Vefiņa vadības apdraudēšanai ogrēniešiem liedza tikt Aigara Šķēles un Māreka Mejera kopīgais sniegums aizsardzībā un aizsarga brīvi izkārtotie metieni savas komandas garajam vīram. Iztekot trešā ceturkšņa laikam, Jevgēnija Kosuškina komanda bija priekšā ar rezultātu 69:60. “Ogres” cerības uz izglābšanos no deficīta tika aizpūstas brīdī, kad pavisam maigs sods tika nosvilpts Kārlim Šilkem-Žundam. Ogrēniešu uzbrucējam tas bija piektais pārkāpums. Uzreiz pēc tam trejaci grozā iešāva Aigars Šķēle. Mača noslēgumam intriga vairs nebija palikusi, “VEF Rīga” komandai ar rezultātu 92:73 tiekot pie savas sezonas otrās uzvaras turnīrā.
Nākamo spēli “VEF Rīga” aizvadīs otrdien pret “Keilas Basketbola skolu”. Savukārt “Ogre” savu pirmo uzvaru centīsies atrast 3. oktobrī izbraukuma spēlē pret “Rīgas Zeļļiem”.
“Ogre” – “VEF Rīga” 73:92 (20:29, 23:23, 17:17, 12:23)
Ogre: Vītols 18, Dobss 13, Sīpoliņš 13, Lobzingers 11, Hlebovickis 8, Apsītis 7, Šilke-Žunda 3, Jēkabsons, Simsons, Kudrjavcevs, Kapustāns.
VEF: Šķēle 18, Sīrss 15, Mejeris 13, Siliņš 11 (7 atl.b.), Rodrigess 10, Esberijs 9, Aleksandrovs 6, Ozols 6, Kellijs 2, Niedra 2, Būmeisters, Berkolds.