BK “Ogre” tiek galā ar igauņiem un Superkausa turnīrā izcīna 3. vietu

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Kārlis Apsītis, kura kontā arī četras atlēkušās bumbas. Ar 16 punktiem un astoņām bumbām zem groziem piebalsoja “Ogres” kapteinis Kristaps Dārgais. Double-double Guntim Sīpoliņam – 14 punkti un desmit atlēkušās bumbas.
Ogrēnieši puslaika pārtraukumā devās ar četru punktu pārsvaru, ko turpinājumā spēja pacietīgi palielināt un svinēt uzvaru ar +15.
“Ogrei” gan pieticīga precizitāte no perimetra – 29,6% jeb 8/27. Apsītis bija vienīgais no latviešiem, kuram izdevās realizēt vairāk par vienu trejaci, taču viņam bija nepieciešami astoņi piegājieni.
Ogre – Viimsi 91:76 (24:18, 20:22, 23:19, 24:17)
Ogre: Apsītis 17, Dārgais 16 (8ab), Sīpoliņš 14 (10ab), Deividsons 12, Šundels 12, Kampuss 9 (5ab, 5rp), Polulahtovs 6 (7ab), Kudrjavcevs 3, Hlebovickis 2