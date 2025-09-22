Pirmdiena, 22.09.2025 21:49
Maigurs, Mārica, Māris
Pirmdiena, 22.09.2025 21:49
Maigurs, Mārica, Māris
Svētdiena, 21. septembris, 2025 09:41

BK “Ogre” tiek galā ar igauņiem un Superkausa turnīrā izcīna 3. vietu

Osports.lv
BK “Ogre” tiek galā ar igauņiem un Superkausa turnīrā izcīna 3. vietu
Foto: osports.lv
Svētdiena, 21. septembris, 2025 09:41

BK “Ogre” tiek galā ar igauņiem un Superkausa turnīrā izcīna 3. vietu

Osports.lv

Par Baltijas Superkausa trešās vietas ieguvējiem kļuvuši “Ogres” basketbolisti, kuri sestdien Rīgā ar 91:76 pieveica “Viimsi”.

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Kārlis Apsītis, kura kontā arī četras atlēkušās bumbas. Ar 16 punktiem un astoņām bumbām zem groziem piebalsoja “Ogres” kapteinis Kristaps Dārgais. Double-double Guntim Sīpoliņam – 14 punkti un desmit atlēkušās bumbas.

Ogrēnieši puslaika pārtraukumā devās ar četru punktu pārsvaru, ko turpinājumā spēja pacietīgi palielināt un svinēt uzvaru ar +15.

“Ogrei” gan pieticīga precizitāte no perimetra – 29,6% jeb 8/27. Apsītis bija vienīgais no latviešiem, kuram izdevās realizēt vairāk par vienu trejaci, taču viņam bija nepieciešami astoņi piegājieni.

Ogre – Viimsi 91:76 (24:18, 20:22, 23:19, 24:17)
Ogre: Apsītis 17, Dārgais 16 (8ab), Sīpoliņš 14 (10ab), Deividsons 12, Šundels 12, Kampuss 9 (5ab, 5rp), Polulahtovs 6 (7ab), Kudrjavcevs 3, Hlebovickis 2

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?