“BK Ogre” tiek pāri simtam un gūst savu trešo uzvaru

Sākumsastāvi:
Ogre: Vītols, Jēkabsons, Šilke-Žunda, Simsons, Lobzingers.
Keila: Lāne, Tilmons, Kivimegi, Midri, Salmiņš.
Pirmo sekmīgo uzbrukumu spēlē realizēja “Keilas” raženākais vīrs Pēteris Salmiņš. “Keila” turpināja sekmīgu pirmo spēles ceturksni, pamanoties veikt septiņu punktu izrāvienu, kas panāca 20:11 par labu viesiem no Igaunijas. Pirmā perioda noslēgumā Aleks Simsons trāpīja trīs punktu metienu un izpildīja četru punktu gājienu, kas ļāva ogrēniešiem nodzēst atstatumu un pabeigt pirmās desmit minūtes pie rezultāt 22:22.
Otrās ceturtdaļas vidū Guntis Sīpoliņš realizēja trīs punktu metienu, kas aizsūtīja priekšā ogrēniešus, kuri pēc tam naski aizbēga līdz septiņu punktu atstatumam. Jēkaba Kapustāna pārtvertā bumba un divi ači ātrajā uzbrukumā deva Daugavas krasta komandai jau +13, bet puslaiku ar trejaci pabeidza igauņu veterāns Raits Rivo Lāne. Tādējādi Artūra Visocka-Rubeņa komanda pēc aizvadītas spēles puses bija priekšā ar 48:38.
Trešās ceturtdaļas laikā visus punktus “Ogres” rindās guva perimetra spēlētāji Bruno Jēkabsons, Dreiks Dobss un Juris Vītols, saglabājot mājinieku pārsvaru nedaudz virs desmit punktiem – 76:65.
Pēdējā ceturksnī piecus punktus pēc kārtas guva Dobss, kurš vēlāk ļāva ogrēniešiem sasniegt arī 20 punktu pārsvaru. Beigās savu gribu zem groza uzspieda arī Ovens Lobzingers, ogrēniešiem aizsniedzoties līdz uzvarai ar 101:77.
“Ogre” – “Keila Basket” 101:77 (22:22, 26:16, 28:25, 25:14)
Ogre: Dobss 26 (6 atl.b.), Jēkabsons 17, Šilke-Žunda 16 (5 rez.p.), Vītols 14 (4 pārt.b.), Lobzingers 10, Simsons 7, Sīpoliņš 5, Kapustāns 4, Hlebovickis 2, Kudrjavcevs, Poluiaktovs.
Keila: Tilmons 20, Lenks 18, Pahvs 9, Salmiņš 8, Lāne 8, Harge 6, Kivimegi 5, Tamkivi 3, Midri, Avarsalu, Sepiks.