“Ogrei” izbraukuma spēlē Tallinā nācās iztikt bez ilgāku laiku jau no ierindas izkritušajiem Kīšona Deividsona un Gustava Kampusa. Tāpat līdzi nebija paņemti vairāki jaunie spēlētāji, tādēļ cīņai tika pieteikti vien deviņi ogrēnieši.
Tallinā ogrēnieši piedzīvoja trešo zaudējumu pēc kārtas. Rezultatīvākais ar 19 gūtiem punktiem bija kanādietis Žistēns Ndžoks-Tadžorē, bet ar 15 punktiem atzīmējās Reinis Avotiņš.
Nesen uz Lietuvas čempionātu Mārtiņu Meieru palaidušās “TalTech” rindās ar 18 punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm izcēlās Sīms Markuss Posts. Astoņus no saviem kopumā 13 punktiem Olivers Metsalu guva noslēdzošās ceturtdaļas sākumā, ļaujot igauņiem pārņemt spēles iniciatīvu.
Sākumsastāvi:
TalTech: Posts, Sūrorgs, Suts, Metsalu, Jurkatamms.
Ogre: Nelsons, Šundels, Dārgais, Ndžoks-Tadžorē, Sīpoliņš.
Pirmajā spēles uzbrukumā precīzs bija savulaik Igaunijas izlases saspēli vadījušā Sīma Markusa Posta trāpītais pustālais metiens, kas nolika priekšā igauņus, kuri tā arī viesiem ne reizi pirmās desmitminūtes laikā nonākt priekšā neļāva. Pirmā ceturkšņa izskaņā Indreks Suneliks uzlidoja pie groza vairoga, spraužot spēles apaļo priekšmetu cauri stīpai. Pēc nospēlētas ceturtdaļas Ulda Švēdes komanda skatījās oponentiem mugurā ar 15:20.
Latvijas komanda pirmo reizi spēles vadības grožus ieguva 15. minūtē, kad precīzs bija Andresa Nelsona izdarītais metiens. Ogrēnieši atpakaļ vairs neatskatījās un līdz puslaika izskaņai turējās priekšā. Žistēns Ndžoks-Tadžorē metienā atliecienā pabeidza pirmo spēles pusi, aizsūtot komandas atelpā pie rezultāta 44:39.
Otro puslaiku sekmīgāk iesāka Igaunijas galvaspilsētas vienība, Karelam Velbam panākot piecu punktu pārsvaru par labu “TalTech” komandai. “Ogres” rindās prettriecienu deva komandas garie spēlētāji Reinis Avotiņš un Guntis Sīpoliņš, atgūstot vadību ogrēniešiem. Pirms izšķirošajām desmit minūtēm Latvijas komanda atradās vadībā ar 62:58.
Igauņu pieredzējušais spēlētājs Olivers Metsalu teju vienpersonīgi pēdējās ceturtdaļas sākumā noorganizēja mājiniekiem 10-2 izrāvienu. Pēc Avotiņa izpildītā četru punktu gājiena un Kārļa Apsīša realizētā trejača nepilnas četras minūtes pirms beigām “Ogre” pārņēma minimālu vadību, bet tad sekoja igauņu sešu punktu izrāviens. Noslēdzošajā minūtē vērtīgu laiku Ulda Švēdes trenētā komanda zaudēja pēc neizcīnītas bumbas pie sava groza, bet spēles rezultātu izlīdzinošais trejacis mača pēdējās sekundēs no Apsīša rokām nekrita cauri tīkliņam. Iznākumā “Ogrei” nācās sāpīgi piekāpties ar 77:80.
“Ogre” nākamo spēli aizvadīs sestdien, kad savā laukumā uzņems Tallinas “Kalev/Cramo” basketbolistus.
“TalTech/Alexela” – “Ogre” 80:77 (20:15, 19:29, 19:18, 22:15)
Rezultatīvākie spēlētāji:
TalTech: Posts 18 (10 rez.p.), Metsalu 13 (8 atl.b.), Jurkatamms 11 (11 atl.b.), Velbs 11, Suts 9, Sūrorgs 9, Kitsings 7, Suneliks 2.
Ogre: Ndžoks-Tadžorē 19, Avotiņš 15, Nelsons 12, Apsītis 12 (3p. 4/7), Sīpoliņš 11, Šundels 4, Dārgais 4 (8 atl.b.), Lastiņš, Poluiaktovs.